Yeşilyurt Belediyespor: 2-1
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Yeşilyurt Belediyespor: 2-1

Yeşilyurt Belediyespor: 2-1
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

STAT: Of İlçeHAKEMLER: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Anıl UstaOFSPOR: M.Burak, Abdulkadir Şeyhmus, Buğrahan, Furkan, Volkan Can, Fikret, Barış (Dk.67 Mustafa Aydoğdu), Batuhan(Dk.

STAT: Of İlçe

HAKEMLER: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Anıl UstaOFSPOR: M.Burak, Abdulkadir Şeyhmus, Buğrahan, Furkan, Volkan Can, Fikret, Barış (Dk.67 Mustafa Aydoğdu), Batuhan(Dk.58 Emre Turan), Osman, Adnan (90+8 Gökdeniz), Muhammet EmreYEŞİLYURT BELEDİYESPOR: İsmail, Gökhan, Mücahit Çakır, İzlem Anıl, Ayhan (Dk.90+1 Erhan), İlker, Deniz, Erçin, Halil (Dk.76 Uğurcan), Emre Gemici (Dk.83 Fahri Utku), AkınGOLLER: Dk.13 Muhammet Emre, Dk.18 (Pen) Barış (Ofspor)- Dk.78 Akın (Yeşilyurt Belediyespor)TFF 3'üncü Lig Çeyrek Final ilk maçında Ofspor, sahasında konuk ettiği Yeşilyurt Belediyespor'u 2-1 yendi. Bordo-mavililer bu sonuçla rövanş için de avantaj yakaladı.

Yeşilyurt Belediyespor: 2-1
Yeşilyurt Belediyespor: 2-1
Yeşilyurt Belediyespor: 2-1
Yeşilyurt Belediyespor: 2-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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