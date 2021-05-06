Yeşilyurt Belediyespor: 2-1
STAT: Of İlçeHAKEMLER: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Anıl UstaOFSPOR: M.Burak, Abdulkadir Şeyhmus, Buğrahan, Furkan, Volkan Can, Fikret, Barış (Dk.67 Mustafa Aydoğdu), Batuhan(Dk.
STAT: Of İlçeHAKEMLER: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Anıl UstaOFSPOR: M.Burak, Abdulkadir Şeyhmus, Buğrahan, Furkan, Volkan Can, Fikret, Barış (Dk.67 Mustafa Aydoğdu), Batuhan(Dk.58 Emre Turan), Osman, Adnan (90+8 Gökdeniz), Muhammet EmreYEŞİLYURT BELEDİYESPOR: İsmail, Gökhan, Mücahit Çakır, İzlem Anıl, Ayhan (Dk.90+1 Erhan), İlker, Deniz, Erçin, Halil (Dk.76 Uğurcan), Emre Gemici (Dk.83 Fahri Utku), AkınGOLLER: Dk.13 Muhammet Emre, Dk.18 (Pen) Barış (Ofspor)- Dk.78 Akın (Yeşilyurt Belediyespor)TFF 3'üncü Lig Çeyrek Final ilk maçında Ofspor, sahasında konuk ettiği Yeşilyurt Belediyespor'u 2-1 yendi. Bordo-mavililer bu sonuçla rövanş için de avantaj yakaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı