Yeşilyurt Belediyesi TKB heyetini ağırladı

Yeşilyurt Belediyesi, 'Doğal-Kültürel Miras Zengini Yukarı-Aşağı Fırat Havzasının Değerlendirilmesi' konulu Bölge Toplantısını Malatya'da yapan Tarihi Kentler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ile İl ve İlçe Belediye Başkanlarını misafir etti.

Yeşilyurt Belediyesi Beylerderesi Şelale Restaurant'ta düzenlenen yemekli toplantıya, Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl ve İlçe Belediye Başkanları ile Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, program sırasında yaptığı konuşmada, Tarihi Kentler Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerini Yeşilyurt'ta ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Yeşilyurt'un geçmişten gelen çok sağlam bir kadim medeniyet tasavvuruna sahip olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, "Doğal-Kültürel Miras Zengini Yukarı-Aşağı Fırat Havzasının Değerlendirilmesi' konulu bölge toplantısını Malatya'mızda yapan Tarihi Kentler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ile İl ve İlçe Belediye Başkanlarını ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. Daha önce belirlenen bir toplantısından sonra il dışında bulunan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın tüm misafirlere selam ve saygılarını iletiyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak sağlam bir medeniyete sahip Yeşilyurt'umuzun kültürel ve sanatsal zenginliklerini ile tadına doyulmaz yemeklerinin tanıtımına, tarihi mekanlarını restore ederek geleceğe taşınmasına çok büyük önem vermekteyiz. 82 mahallesi ve 320 bine ulaşan nüfusuyla 30 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip olan Yeşilyurtumuzun kendisine has tarihi zenginlikleri ve güzelliklerini daha da kıymetli hale getirmek adına çok ciddi yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri yürütmekteyiz. Yöremize özgü etli ve sulu yemeklerimiz ve sabah kahvaltılıklarımızın gastronomi dünyasında söz sahibi olmasına adına başlattığımız 'Lezzet Vadisi' projesi kapsamında ciddi görüşmeler ve çalışmalar yapmaktayız. Doğası, iklimi ve yeşil alanlarıyla göz dolduran bir yapıya sahip Çırmıktı bölgemizdeki tarihi cami, köprü ve evlerimizi iç ve dış turizme kazandırmak için restorasyon çalışmalarımıza ağırlık vermekteyiz. Tarihi tescilli konaklarımızı ve tarihi yapılarımızı aslına uygun restore ederek gelecek kuşaklara taşınmasına özen göstermekteyiz. Tadı ve aromasıyla damaklarda farklı bir lezzet bırakan ünlü dalbastı kirazımızın iç ve dış pazarda daha fazla yer alabilmesi adına elimizden geleni yapmaktayız. Bu yıl 25 ncisine ev sahipliği yaptığımız Kiraz, Kültür ve Spor Festivalimiz aracılığıyla başta kirazımız olmak üzere diğer tarımsal ürünlerimizi, yöresel yemeklerimizi ve ilçemizin eşsiz güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdik. Hem festivalimiz hem de diğer kültürel ve sanatsal hizmetlerimizle Yeşilyurt'umuzun marka değerine artı değerler kazandırıyoruz. Her noktasında farklı bir güzelliğin hakim olduğu güzel ve şirin ilçemizin tarihi kimliğini zenginleştirecek tanıtım çalışmalarımızı daha güçlü bir zeminde yapabilmek adına kamu, kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalar yapıyoruz. Yeşilyurt'umuz bu tür hizmetlerimiz ve yatırımlarımızın neticesinde iç ve dış turizmde inşallah cazibe merkezi olacaktır. Tarihi Kentler Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız ve siz değerli katılımcıların deneyim ve tecrübelerinizden her zaman istifade etmek isteriz, her türlü çalışmalarınızda yanınızda olmaya hazırız. Hep birlikte güzel çalışmalar yaparak ülkemizi, bölgemizi, kentimizi ve ilçemizi kalkındırmak temel hedefimizdir" şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da, programı tertip eden Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, programın sonunda Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'e, Yeşilkonak kursiyerleri tarafından yapılan tablo hediye etti.

Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - MALATYA

