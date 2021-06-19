Yerli televizyon markası 1 yaşında
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Yerli televizyon markası 1 yaşında

Yerli televizyon markası 1 yaşında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yerli teknoloji markası Onvo, 1'inci yılını doldurdu.

Yerli teknoloji markası Onvo, 1'inci yılını doldurdu. İstanbul'da yer alan üretim fabrikası, dünyanın pek çok ülkesine 4K görüntü kalitesine sahip smart teknolojili televizyonlar ihraç ediyor. Markanın Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Atmaca, "1 yılda dünyanın birçok ülkesine televizyon ihraç ettik. Her geçen gün ticaret hacmimiz büyüyor" dedi.

Birinci yıla özel fabrikada çalışanlarıyla bir araya gelen Mehmet Atmaca burada yaptığı konuşmada, "Onvo tüm birikimimizi bir araya getirdiğimiz ve çok değerli ekip arkadaşlarımız ile ilk yıldan büyük başarılara imza attığımız yerli teknoloji markamız, göz bebeğimiz oldu. Fabrika üretim ekibimiz, mühendislerimiz, yazılımcılarımız ve yönetim kadromuz günden güne büyüyor ve yaşadığımız heyecan artıyor. Ülkemiz için, markamız için ve yerli teknoloji için çok gurur verici" diye konuştu.

Smart televizyonlarda dijital mecraların da olduğunu belirten Atmaca, "İzleme deneyimi her geçen gün gelişiyor. Biz de onunla eş zamanlı gelişiyoruz. Üretim bantlarımız ve yazılım güncellemelerimiz son teknoloji ama güncel uygulamaları ve mecraları da çok iyi takip ediyoruz. Kullanıcılar çok sık kullanılan dijital mecralara televizyondan kolaylıkla erişim sağlayabilir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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