Yerli oyun girişimi Ace Games 7 milyon dolar yatırım aldı!
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Yerli oyun girişimi Ace Games 7 milyon dolar yatırım aldı!

Yerli oyun girişimi Ace Games 7 milyon dolar yatırım aldı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

İstanbul merkezli oyun girişim şirketi Ace Games, Actera ve Nfx'in katılımı ile 7 milyon dolarlık yatırım aldı. Peak Games'in eski kurucu ortağı tarafından kurulan Ace Games CEO'su Hakan Baş açıklamalarıyla da ilgi çekti. Büyük bir yatırım alan Ace Games'in oyunları nelerdir? İşte detaylar!

Artık her insanın akıllı cihazlara sahip olduğu bir gerçek, pek çok insanında telefonunda bir ya da iki oyun bulunuyor. Mobil oyunlarında son dönemde popülerliğinin artması, oyun geliştiricileri açısından büyük bir gelir kapısı sağlıyor.

Mobil oyun geliştirme üzerine oldukça başarılı olan ülkemiz, irili ufaklı birçok geliştirici stüdyoya sahip. Geçtğimiz yıllarda 1 milyar doların üzerinde bir fiyata satışı gerçekleşen Peak Games ise bunun en büyük örneği niteliğinde. Peak Games gibi bir vizyona sahip olan Ace Games, Türkiye odaklı en büyük özel sermaye şirketi Actera liderliğinde, San Francisco merkezli dünyanın en başarılı risk sermayesi fonlarından NfX, mobil oyun sektörünün önemli bireysel yatırımcıları Kristian Segerstrale, Alexis Bonte ve ABD'deki başarılı Türk girişimci Kaan Günay'ın da yatırımı ile 7 milyon dolarlık destek aldı.

Yerli oyun girişimi Ace Games 7 milyon dolar yatırım aldı!

"YATIRIM ALMAK BİR ARAÇ, ASIL AMAÇ BAŞARI"

Ace Games kurucu ortağı ve CEO'su Hakan Baş, yapılan yatırımlar hakkında şunları söyledi: "Yatırım almak bir araç, asıl amaç başarı. AceGames'de güçlü bir ekip kurduk, yatırım sonrası da ekibimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Aldığımız yatırımla ve ortaklarımızın da destekleriyle katma değerli işler yapacağımıza inanıyoruz. Yatırım ve oyun dünyasının öncü isimlerini Ace Games çatısı altında bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz."

Sadece 7 ay önce kurulan Ace Games, bugüne kadar iki oyunla karşımıza çıktı. iOS ve Android platformları için geliştirilen "Mix and Drink", "Prison Life" rekor kıran yapımlar olmadı. Ancak genç stüdyo, bu yapımlarla büyük yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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