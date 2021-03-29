Yerli otomobilin şarj süresi düştü ve menzili arttı! Dolu bataryayla 500 kilometreden fazla yol alacak
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Yerli otomobilin şarj süresi düştü ve menzili arttı! Dolu bataryayla 500 kilometreden fazla yol alacak

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Heyecanla beklenen yerli otomobilde yeni gelişmeler yaşandı. TOGG'un batarya konusunda işbirliğine gittiği Farasis, enerji yoğunluğu yüksek yeni nesil batarya geliştirdi. Böylece yerli otomobilin menzili yüzde 25 artacak. Dolu batarya ile 500 kilometreden fazla yol alacak. Ayrıca yüzde 80'e kadar olan şarj süresi yarım saatten 20 dakikanın altına indi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), batarya konusundaki stratejik iş ortağı Farasis, enerji yoğunluğu 330 Wh/kg'den fazla olan yeni nesil elektrikli araç batarya hücreleri geliştirdiğini açıkladı. Bağımsız testler tarafından da onaylanan yeni hücrelerin performansının üçüncü nesil hücrelere oranla yüzde 25 daha yüksek olduğu belirtildi.

500 KM'DEN FAZLA YOL YAPACAK

TOGG'un "Stratejik ortağımız Farasis, batarya teknolojisinde çıtayı yükseltti" tweeti ile duyurduğu yeni gelişme, dördüncü kuşak batarya hücreleri ile menzili yüzde 25 artırmış oldu. Menzil 500 km'nin üzerine çıktı.

Yerli otomobilin şarj süresi düştü ve menzili arttı! Dolu bataryayla 500 kilometreden fazla yol alacak

20 DAKİKANIN ALTINDA SARJ

Ayrıca yüzde 80'e kadar şarj 20 dakikanın altına indi. Daha önce yüzde 80'e kadar şarj süresi 30 dakika seviyesindeydi. Batarya ömrü ise 1 milyon km'nin üstüne çıktı.

Yerli otomobilin şarj süresi düştü ve menzili arttı! Dolu bataryayla 500 kilometreden fazla yol alacak

FABRİKA İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bir yandan da 18 Temmuz 2020'de temeli atılan Gemlik fabrikasında inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek tesiste, üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

Yerli otomobilin şarj süresi düştü ve menzili arttı! Dolu bataryayla 500 kilometreden fazla yol alacak
Haber Yorumları (11)
MECZUP: fiyatı kaç asgari ücret olacak o aracı alabilmek için kaç ay çalışmamız lazım yemeye zor para buluyoruz bu tip araçlar hangi kesime hitap ediyor acaba
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HAKİKAT: hehe inandık
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ACAK ECEK EDEBİYATI: bir günde dı du diye haber okusak ne olur.
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