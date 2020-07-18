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Yerli otomobilin fabrikası böyle olacak! İşte dev tesisin müthiş özellikleri

"Türkiye'nin otomobili" projesi için tarihi bir gün yaşanırken tasarım ve üretim tesisinin inşasına başlandı. Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikanın maketi görüntülendi.

18.07.2020 19:52 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:08

Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin (TOGG) üretileceği fabrikanın temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Bursa Gemlik'te atıldı. Türkiye için tarihi bir an yaşanırken, yerli otomobilin üretileceği ve 4 bin kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın özellikleri ise merak ediliyordu.

DEV TESİSİN ÖZELLİKLERİ

Fabrika; çevreci, temiz ve akıllı olacak. Yeni teknolojilerden faydalanan ve güvenli üretim yapan fabrika olacak. Kapalı alanı 230 bin metrekare olacak, toplam alanı ise 1 milyon 230 bin metrekare olacak. Bu fabrikada sadece ana bina olmayacak. Etrafında da yan binalar olacak. Yan binalarda gövde, boya, pres, montaj ve batarya bölümleri yer alacak. Ayrıca mobilite dönüşüm parkı da fabrikanın bünyesinde yer alacak.

18 AYDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

TOGG tesisi 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine kuruluyor. İnşaatın 18 ayda tamamlanması ve 2021 yılı içerisinde hat montajlarına başlanılması hedefleniyor. TOGG tesislerinde 2023 yılına kadar kademeli olarak 4 bin 300 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. TOGG tesisi, TOGG'un 'Mobilite Ekosistemi' kurulması hedefinin en önemli ayaklarından birisi olacak. Tesiste, 2022 yılı sonunda seri üretim ilk aracını banttan indirmesinin ardından 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet aracı dünya otomotiv piyasası ile buluşturacak.

Yerli otomobilin fabrikası böyle olacak! İşte dev tesisin müthiş özellikleri

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