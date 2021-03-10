Yerli otomobilin bagaj kapağı kontrol ünitesini Karel üretecek
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Yerli otomobilin bagaj kapağı kontrol ünitesini Karel üretecek

10.03.2021 09:36 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:44

Yerli otomobilin bagaj kapağı kontrol ünitesi tasarımı ve üretim faaliyetlerini 5 yıldır otomotiv teknolojilerine yönelik çalışmalar yapan Türk şirketi Karel yapacak.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre TOGG'la teknolojik açıdan görüşmeler yürütüldüğü ve bunun neticesinde çeşitli projelerin TOGG'a sunulduğu belirtildi. TOGG ise bagaj kapağı kontrol ünitesi için tasarım ve üretim faaliyetlerinin Karel tarafından yapılmasının kararlaştırıldığını şirkete bildirdi.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Firmamız son 5 yıldır otomotiv alanındaki faaliyetlerini çevresel görüş sistemleri ve elektronik kontrol ünitesi üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu çalışmaların neticesinde TOGG'la da görüşüp üzerinde çalıştığımız çeşitli projelerimizi TOGG'la paylaşma fırsatını yakalamıştık.

"DOĞRUDAN TEDARİKÇİ LİSTESİNDE YER ALACAĞIZ"

Bugün, TOGG bünyesinde geliştirilecek araç için tasarlanması gereken elektronik kontrol ünitesi kapsamında değerlendirdiğimiz bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretim faaliyetleri için firmamızın tercih edildiğine dair "Letter of Nomination" tarafımıza ulaşmıştır. Bu tercih, aynı zamanda firmamızın bu projede TOGG bünyesinde doğrudan tedarikçi listesi içerisinde yer almasına da olanak tanıyacaktır."

Yerli otomobilin bagaj kapağı kontrol ünitesini Karel üretecek

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Haber Yorumları (7)
ABURA: hani şu dandik ordan burdan alınmış parçası olan dandik togg pogg mu hayattımda gördüğüm en dandik araç honda hepsine 5 basar
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NURİ: Karel reklamı olmuş biraz
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BOZKURT: Sıkıldık artık şundan. Neden fiyat açıklanmıyor. Kesin bu araç çıkana kadar ÖTV tavan yapacak
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