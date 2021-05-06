Yerli otomobil TOGG'un hisse senetlerini sattığı iddiası

TOGG'un hisse senetlerini sattığını iddia eden yatırım fırsatı duyurularının sosyal medyada hızla yayılması üzerine yetkililer konuya ilişkin açıklamada bulundu. İddiaların gerçeği yansıtmadığını duyuran grup, karşı özellikle Almanya'da yaşayan yurttaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), çeşitli sosyal medya mecralarında TOGG'un hisse senetlerini sattığını iddia eden sahte yatırım fırsatı duyurularına karşı özellikle Almanya'da yaşayan yurttaşları uyardı.

''TAMAMEN DOLANDIRICILIK AMAÇLIDIR''

TOGG'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen 'yatırım fırsatı' duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri lütfen sadece internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ediniz."