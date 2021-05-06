Yerli otomobil TOGG'un hisse senetlerini sattığı iddiası
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Yerli otomobil TOGG'un hisse senetlerini sattığı iddiası

Yerli otomobil TOGG'un hisse senetlerini sattığı iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Ekonomi

TOGG'un hisse senetlerini sattığını iddia eden yatırım fırsatı duyurularının sosyal medyada hızla yayılması üzerine yetkililer konuya ilişkin açıklamada bulundu. İddiaların gerçeği yansıtmadığını duyuran grup, karşı özellikle Almanya'da yaşayan yurttaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), çeşitli sosyal medya mecralarında TOGG'un hisse senetlerini sattığını iddia eden sahte yatırım fırsatı duyurularına karşı özellikle Almanya'da yaşayan yurttaşları uyardı.

''TAMAMEN DOLANDIRICILIK AMAÇLIDIR''

TOGG'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen 'yatırım fırsatı' duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri lütfen sadece internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ediniz."

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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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Yerli otomobil TOGG'un hisse senetlerini sattığı iddiası
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TOGG'un hisse senetlerini sattığını iddia eden yatırım fırsatı duyuruları sosyal medyada hızla yayıldı.

TOGG tarafından yapılan açıklamada, duyuruların tamamen dolandırıcılık amacı taşıdığı ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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