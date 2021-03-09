Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı

09.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:01

Türkiye, savunma sanayiinde S-400 ve Patriot tartışmalarını sona erdirecek bir başarıya imza attı. Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, bugüne kadar yapılan en uzak menzil ve yüksek irtifadaki testini, hedefini doğrudan vurup imha ederek başarıyla geçti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin son testlerine ilişkin bilgi verdi.

Yapılan testin kapsamına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"HİSAR-A+ Sistemi'nin tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi'miz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarıyla geçti. Başta proje ortakları ASELSAN ve ROKETSAN olmak üzere, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz."

SABİT BİRLİKLERİ VE KRİTİK TESİSLERİ KORUYACAK

Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği HİSAR-O+ Sistemi, Türkiye'nin orta irtifa hava savunma ihtiyacının giderilmesinde kullanılacak. Savunma Sanayii Başkanlığının koordinesinde ASELSAN, ROKETSAN ve diğer paydaşların çalışmalarıyla geliştirilen sistem, özellikle sabit birliklerin ve kritik tesislerin hava savunmasını sağlayacak.

HAVADAN KARAYA ATILAN FÜZELERİ BERTARAF EDECEK

Sistemin, sabit ve döner kanatlı hava araçları, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelerin oluşturduğu tehditleri her türlü hava koşulunda bertaraf etmesi hedefleniyor.

HİSAR-O+ Sistemi, hedef tespit, sınıflandırma, teşhis, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını icra edebiliyor. Sistem, en gelişmiş teknolojiyle gelecekteki yeni ihtiyaçların ve özelliklerin ilavesine de imkan sağlıyor.

Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı
Haber Yorumları (3)
SİVRİ: güldürmeyin beni 20 sene önceki teknolojiyle
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ALİ: bu cizgi filmi degilmi? gercege benziyor ama. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MURAT ALTINSOY: çok güzel cok sevındım ama keşke kac kılometreye kadar vuruyor onuda yazsaydınızyazdınızda benmı görmedim.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Hakan Yılmaz Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Fatih Terim Mesut Bakkal Mete Kalkavan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 14:12:47. #1.16#
title