Yerköyspor Kadir Özkan ile anlaştı
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Yerköyspor Kadir Özkan ile anlaştı

Yerköyspor Kadir Özkan ile anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yerköyspor altyapı için Kadir Özkan ile anlaştı.

Yerköyspor altyapı için Kadir Özkan ile anlaştı. İlk kez idmana çıkan Kadir Özkan futbol hayatının başladığı Yerköyspor'un kendisini bu göreve layık görmesinin büyük onur olduğunu söyledi.

Son dönemde altyapıya yaptığı yatırımlar ile dikkat çeken Yerköyspor, Kadir Özkan ile anlaştı. İlk idmanına çıkan genç antrenör, "Gerek futbol yaşantısını gerekse antrenörlük bilgisiyle kendisine saygı duyduğum ve her zaman örnek aldığım Muammer Benli Hocam ve Mesut Alas hocalarımla çalışmak beni mesleki açıdan da ileri götürecektir" dedi.

Aynı zamanda hakemlik de yapan Özkan şöyle devam etti:

"Yerköyspor altyapı çalışmaları ile örnek gösterilen bir camia. Türk futbolunun içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında ne kadar doğru işler yapıldığını görüyoruz. Benim de karınca kararınca bu oluşuma destek verecek olmam bu yapının bir parçası olmam büyük onur. İnşallah hakemlikte elde ettiğim futbol bilgilerini de çocuklarımıza aktaracağım." - KAYSERİ

Yerköyspor Kadir Özkan ile anlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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