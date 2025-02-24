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Zorlu Koşullarda Ilgaz Dağı'na Tırmanış

Zorlu Koşullarda Ilgaz Dağı'na Tırmanış
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Kırıkkale Bozkır Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 38 dağcı, zorlu hava şartlarına rağmen Ilgaz Dağı'na tırmanarak doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim yaşadı. Dağcılar, 2 bin 100 metre yükseklikle doğa sporlarına ilgi duyanları etkinliklere davet etti.

Kırıkkale'den Çankırı'nın Ilgaz ilçesine gelen 38 dağcı, zorlu şartlara rağmen Ilgaz Dağı'na tırmandı.

Kırıkkale Bozkır Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (BOZDAK) üyesi 38 dağcı, Çankırı-Kastamonu sınırında yer alan ve "Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle türkülere konu olan Ilgaz Dağı'na tırmandı. Karla kaplı zirvelere meydan okuyan ekip, 2 bin 100 metre yüksekliğe ulaşarak doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim yaşadı. BOZDAK üyeleri, Ilgaz Dağları'nda gerçekleştirdikleri tırmanışın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu belirterek, doğa sporlarına ilgisi olan herkesi bu tür etkinliklere katılmaya davet etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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