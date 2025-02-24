Zorlu Koşullarda Ilgaz Dağı'na Tırmanış

Kırıkkale'den Çankırı'nın Ilgaz ilçesine gelen 38 dağcı, zorlu şartlara rağmen Ilgaz Dağı'na tırmandı.

Kırıkkale Bozkır Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (BOZDAK) üyesi 38 dağcı, Çankırı-Kastamonu sınırında yer alan ve "Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle türkülere konu olan Ilgaz Dağı'na tırmandı. Karla kaplı zirvelere meydan okuyan ekip, 2 bin 100 metre yüksekliğe ulaşarak doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim yaşadı. BOZDAK üyeleri, Ilgaz Dağları'nda gerçekleştirdikleri tırmanışın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu belirterek, doğa sporlarına ilgisi olan herkesi bu tür etkinliklere katılmaya davet etti. - ÇANKIRI