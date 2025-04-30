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Zonguldak'ta Play-off Maçı Öncesi Trafik Düzenlemesi

Zonguldak'ta Play-off Maçı Öncesi Trafik Düzenlemesi
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Zonguldak'ta saat 16:00'da oynanacak Zonguldak Spor-Kahramanmaraş İstiklal Spor Play-off karşılaşması öncesinde Fener Caddesi saat 12:00 itibariyle araç trafiğine kapatılacak. Şehirdeki trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahlar kullanmaları ve toplu taşıma tercih etmeleri önerildi.

Zonguldak'ta saat 16: 00'da Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda oynanacak Zonguldak Spor- Kahramanmaraş İstiklal Spor Play-off karşılaşması öncesinde kentte trafik düzenlemesi yapılacak.Bu kapsamda Fener Caddesi, saat 12: 00 itibariyle araç trafiğine kapatılacak.

Zonguldak Valiliği; vatandaşların oluşabilecek trafik yoğunluğunu göz önüne alarak Kadırga Caddesi, Kapuz Caddesi, Behçet Kemal Çağlar Caddesi, İhsan Soyak Sokak, Yayla Kavşağı ve Fener Kavşağı üzerinde trafik akışını engelleyecek şekilde duraklama ve parklanma yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Maça gelecek taraftarların mümkünse toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri, sürücülerin ise alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Açıklamada ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasının önemine dikkat çekilerek, kamuoyuna saygıyla duyuruldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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