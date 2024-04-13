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Zonguldak'ta Pazar Boş Kaldı

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Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Terakki Mahallesi'nde kurulan pazar boş kaldı.

Pazarın boş kalmasının sebebi ise vatandaşların bayram dönüşünde olmasına bağlandı. Pazara yeteri kadar ilginin olmaması nedeniyle esnaflar istedikleri satışı yapamadı. Öte yandan tezgahlardaki fiyatlarında önümüzdeki günlere göre düşük olduğu görüldü.

Tezgahlarda, Patates 15 lira, biber 40 lira, marul 10 lira, portakal 20 lira, elma 25 lira, domates 50 lira, salatalık 15 liradan satıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Terakki Mahallesi Zonguldak Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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