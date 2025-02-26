Zonguldak'ta Orman Yönetimi Üzerine Görüşmeler Yapıldı
Zonguldak İli Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile sürdürülebilir ormancılık ve çevre düzenlemeleri üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
Zonguldak İli Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'i makamında ziyaret etti.
Bölge Müdürü Keskin, iadeyi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alan'a ormanların korunması, sürdürülebilir ormancılık faaliyetleri ve bölgedeki çevre düzenlemeleri hakkında önemli görüşmeler yapıldı.
Orman alanlarının yönetimi, yangın öncesi ve sonrası yapılan çalışmalar, ağaçlandırma projeleri, biyolojik çeşitliliğin korunması ve orman köylüsüne yönelik destekler gibi pek çok önemli konu ele alındı. - ZONGULDAK