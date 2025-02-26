Zonguldak'ta Orman Yönetimi Üzerine Görüşmeler Yapıldı

Zonguldak İli Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'i makamında ziyaret etti.

Bölge Müdürü Keskin, iadeyi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alan'a ormanların korunması, sürdürülebilir ormancılık faaliyetleri ve bölgedeki çevre düzenlemeleri hakkında önemli görüşmeler yapıldı.

Orman alanlarının yönetimi, yangın öncesi ve sonrası yapılan çalışmalar, ağaçlandırma projeleri, biyolojik çeşitliliğin korunması ve orman köylüsüne yönelik destekler gibi pek çok önemli konu ele alındı. - ZONGULDAK