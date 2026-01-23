Ormancılık Kooperatifleri Üretimi Durdurdu

Haber: Ersen Berk ÇELİK

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir araya gelen Ormancılık Kooperatifleri Birliği üyeleri, "Emeğimizin karşılığı yok" diyerek 2026 yılı için üretimi durdurma kararı aldı. Birlik Başkanı Cemal Soylu, mevcut fiyatların binlerce orman köylüsünü üretimden kopardığını vurguladı. .

Zonguldak Bölgesi Ormancılık Kooperatifleri Birliği tarafından Alaplı'daki Manzara Kafeterya'da düzenlenen toplantıya, Birlik Başkanı Cemal Soylu, yönetim kurulu üyeleri ile Karadeniz Ereğli ve Alaplı çevresinde faaliyet gösteren kooperatiflerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Zonguldak Bölgesi Orman Kooperatifleri Birliği Başkanı Cemal Soylu, kooperatiflerde yaklaşık 7 bin 800 kişinin aktif olarak çalıştığını ifade eden Soylu, "Aileleriyle birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 25 bin kişinin geçim kaynağı doğrudan ormanlardır. Bu nedenle alınan her karar, binlerce insanın hayatını yakından ilgilendirmektedir" dedi.

Soylu, ormancılık üretiminde açıklanan yeni fiyatların sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini savunarak, artan mazot, işçilik, ekipman ve yaşam maliyetleri karşısında mevcut fiyatların orman köylüsünü üretimden uzaklaştırdığını söyledi. Sorunlarını hem sözlü hem de yazılı olarak ilgili kurumlara ilettiklerini belirten Soylu, OR-KOOP Merkez Birliği ve bölge birlikleriyle birlikte Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

Ormancılık üretim işlerinde yüzde 41 meyilin altındaki alanlarda yüzde 20 oranında zam yapıldığının ifade edildiğini aktaran Soylu, "Ancak taban birim fiyatlar, meyil grubu farkları ve erken üretim primleri birlikte değerlendirildiğinde, sahaya yansıyan uygulamaların önceki yıllara göre geriye gittiği açıkça görülmektedir. Kağıt üzerinde artış var gibi görünse de üreticinin cebine giren para azalmaktadır" ifadelerini kullandı.

Dikili satış uygulamalarına da tepki gösteren Soylu, bu sistemin orman köylüsünü üretim dışına ittiğini savunarak, "Bugün piyasada 1 metreküp tomruğun 8 bin ile 18 bin lira arasında satıldığı bilinmektedir. Buna karşılık orman köylüsünün eline geçen bedel depo teslimi 1.500 ila 2.000 lira civarındadır. Bu tablo, orman köylüsünün payının yüzde 20'ler seviyesinde kaldığını göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, taleplerinin bir ayrıcalık olmadığını vurgulayarak, "Biz sadece emeğimizin karşılığını istiyoruz. Taban birim fiyatlarının güncel maliyetlere göre yeniden belirlenmesini, erken üretim primlerinin eski teşvik edici yapısına kavuşturulmasını ve kooperatifleri dikili satışa zorlayan uygulamalardan vazgeçilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Açıklamasında Bartın, Devrek ve Karabük'ün Yenice ilçesinde de benzer kararların alındığını belirten Soylu, fiyatlarda iyileştirme yapılıncaya kadar bu bölgelerde de üretime başlanmayacağını ifade ederek, yetkili kurumların sahadaki gerçekleri dikkate alarak 2026 yılı ormancılık üretim politikalarını ivedilikle yeniden değerlendirmesi çağrısında bulundu.