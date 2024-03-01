Zonguldak'ta Muhasebeciler Haftası Törenle Kutlandı

Zonguldak'ta Muhasebeciler Haftası törenle kutladı.

Muhasebeciler Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Törene SMMMO Başkanı Hasan Kahveci, muhasebeciler ve Mali müşavirler katıldı. Kahveci, "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler olarak 100 yıldır Cumhuriyetimizle 35 yıldır mesleğimizle kıvanç duyuyoruz. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart, Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu önemli haftada, mesleğimizin ve Cumhuriyetimizin birlikte yürüttüğü bu yolculuğu kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde Mali Müşavirlik mesleği ile meslek örgütü, Anayasamızın 135'inci maddesine istinaden kurulmuştur. Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Mali Müşavirlik mesleğini düzenleyen ve 13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren, 3568 sayılı Meslek Yasasına istinaden, 125 bin 526 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 18 bin stajyer ülke genelinde faaliyet göstermektedir. 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası, TÜRMOB çatısı altında hizmet vermektedir. Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak il bazında 236 Serbest ve 165 Hizmet Akdiyle olmak üzere toplam 401 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak hizmet vermektedir. Mesleğimiz, Cumhuriyetimizin ve toplumumuzun gelecek gücünü oluşturan temel taşlardan biridir. Her geçen yıl, işletmelerin finansal sağlığını koruma ve güçlendirme misyonunu üstlenen Mali Müşavirler, ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleği, 35 yıllık yolculuğunda kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu olmuştur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışmaktadır. Ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek oluşturduk. Kaliteli hizmet sunarak, işletmelerimizin gelişimine katkı vererek, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet vermekteyiz. Ülkemizin ve işletmelerimizin gelişimi için çalışmaktayız. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutluyor, dünyamız, ülkemiz meslektaşlarımız için sağlıklı, huzurlu günler diliyoruz" dedi. - ZONGULDAK