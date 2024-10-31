Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Kapalı Spor Salonu İçin Bakım ve Onarım Çalışmaları Başlatıldı

Zonguldak'ta Kapalı Spor Salonu İçin Bakım ve Onarım Çalışmaları Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta gençlerin ve sporcuların hizmetine sunulan kapalı spor salonunun bakım ve onarım çalışmaları için Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ve Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, salonun mevcut durumu ve ihtiyaçları üzerine bir toplantı gerçekleştirdi.

Zonguldak'ta gençlerin ve sporcuların hizmetine sunulan kapalı spor salonunun bakım ve onarım çalışmaları için önemli bir adım atıldı. Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ve Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, spor salonunun mevcut durumu ve ihtiyaçları üzerine bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede, gençlerin spor faaliyetlerini daha iyi koşullarda sürdürebilmesi için gerekli iyileştirmelerin yapılması üzerinde duruldu. Kaymakam Kaya, sporun gençler için taşıdığı önemi vurgulayarak, tesislerin modernize edilmesinin gençler ve sporcular için büyük bir katkı sağlayacağını belirtti. Kapalı spor salonunun bakım ve onarım çalışmalarının spor etkinliklerinin daha verimli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlayacağı ifade edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor

CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor

 CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı

Tüm çağrılara rağmen 3 belediye başkanı Esenyurt'a gitmedi

 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş

Nevzat Bahtiyar'ın jandarmada ifade verdiği anlar! Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
Beyaz et firmalarına rekor ceza

Beyaz et firmalarına rekor ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eyvah Eyvah 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 1 Kasım Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nizip 1 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1 Kasım Beypazarı, Etimesgut, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 1 Kasım Menemen, Aliağa, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1 Kasım Karacabey, Gemlik, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 1 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hız Tuzağı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hız Tuzağı filmi ne zaman, nerede çekildi? MİT özel koleksiyon istihbarat raporları nedir? Bengü boşanıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.