Zonguldak'ta Kapalı Spor Salonu İçin Bakım ve Onarım Çalışmaları Başlatıldı

Zonguldak'ta gençlerin ve sporcuların hizmetine sunulan kapalı spor salonunun bakım ve onarım çalışmaları için önemli bir adım atıldı. Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ve Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, spor salonunun mevcut durumu ve ihtiyaçları üzerine bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede, gençlerin spor faaliyetlerini daha iyi koşullarda sürdürebilmesi için gerekli iyileştirmelerin yapılması üzerinde duruldu. Kaymakam Kaya, sporun gençler için taşıdığı önemi vurgulayarak, tesislerin modernize edilmesinin gençler ve sporcular için büyük bir katkı sağlayacağını belirtti. Kapalı spor salonunun bakım ve onarım çalışmalarının spor etkinliklerinin daha verimli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlayacağı ifade edildi. - ZONGULDAK