Haberler

Vali Hacıbektaşoğlu, "Gümrük teşkilatımız, devletimizin önemli yapı taşlarından biridir"

Vali Hacıbektaşoğlu, 'Gümrük teşkilatımız, devletimizin önemli yapı taşlarından biridir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü ile Gümrük Müdürü'nü kabul ederek, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nün önemine vurgu yaptı ve gümrük çalışanlarının özverisine teşekkür etti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "26 Ocak Dünya Gümrük Günü" münasebetiyle Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Şaban Cebeci ile Gümrük Müdürü Elmas Sakarya ve beraberindeki gümrük personelini makamında kabul etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, her yıl Türkiye ve uluslararası alanda 26 Ocak'ta kutlanan Dünya Gümrük Günü'nün, gümrük teşkilatının üstlendiği önemli sorumlulukları hatırlatması açısından büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Vali Hacıbektaşoğlu: "Gümrük teşkilatımız, devletimizin önemli yapı taşlarından biridir. Zor şartlar altında, büyük bir özveriyle görev yapan tüm gümrük çalışanlarımızın Dünya Gümrük Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
Klinikte mobbing ve görevi kötüye kullanma iddiasına ilişkin soruşturma

Asistanların hocaları ile ilgili mobbing iddialarına soruşturma
O meşhur fotoğrafın kahramanı 'Ali Dede'den acı haber

'Ali Dede'den acı haber