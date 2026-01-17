Haberler

Halk pazarında fiyatlar market fiyatlarının altında kaldı

Halk pazarında fiyatlar market fiyatlarının altında kaldı

Zonguldak'taki halk pazarı, soğuk hava koşulları ve yüksek fiyat artışlarından dolayı sakin günlerden birini yaşadı. Fiyatlar marketlerden daha düşük olmasına rağmen, vatandaşların pazar ilgisi azaldı.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtinde kurulan halk pazarı, soğuk hava ve fiyat artışlarının etkisiyle en sakin günlerinden birini yaşadı. Pazardaki ürünlerin etiket fiyatları marketlerdeki fiyatların yaklaşık yarı seviyesinde seyretmesine rağmen, vatandaşların pazar yerine ilgisi düşük kaldı.

Kış mevsiminin etkisini hissettirmesiyle birlikte düşen hava sıcaklıkları pazar alışverişini olumsuz yönde etkiledi. Halk pazarında fiyatlar market ortalamasının altında kalmasına rağmen soğuk hava nedeniyle pazar alanı boş kaldı. Gün boyu beklenen yoğunluğun oluşmadığı pazar yerinde esnaflar da vatandaşların azlığından dert yandı.

Pazardaki güncel fiyatlar incelendiğinde; havuç 30 lira, domates 50 lira, ıspanak 50 lira, marul 40 lira ve brokoli 80 liradan satışa sunuldu. Mutfakların temel ihtiyacı olan patatesin kilogramı 20 lira, soğanın ise 15 liradan alıcı bulduğu görüldü. Pazarın en uygun ürünleri soğan ve patates olarak kayıtlara geçerken, en yüksek fiyatlı ürün ise 80 lira ile brokoli oldu. - ZONGULDAK

