Zonguldak Devrek ve Gökçebey'de 2026-2027 okul sporları toplantısı yapıldı

Devrek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Devrek ve Gökçebey ilçelerinde görev yapan okul idarecileri ve Beden Eğitimi Öğretmenleri katılımıyla 2026-2027 Sezonu Okul Spor Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Devrek ve Gökçebey Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görevli beden eğitimi öğretmenlerinin katılım sağladığı toplantıda 2026-2027 Sezonu Okul Spor Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Devrek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, 2025-2026 sezonunun değerlendirilmesi,2026-2027 sezonunda yapılacak güncellemeler ve okul spor faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar ele alındı. Düzenlenen toplantı ile ilgili bilgi veren Devrek Gençlik ve Spor Müdürü Akif Başdağ," Değerli katkıları ve katılımları için tüm okul idarecilerimize ve Beden Eğitimi Öğretmenlerimize teşekkür ediyor, yeni sezonun öğrencilerimiz ve okullarımız adına başarılarla dolu geçmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı