ZBEÜ Hastanesi'ne yeni doktorlar katıldı

ZBEÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kayış ile Acil Tıp Anabilim Dalında göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Ural Kaya, ZBEÜ Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Hastanesi, Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kayış ile Acil Tıp Anabilim Dalında göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Ural Kaya ile daha da güçleniyor. ZBEÜ Hastanesi, kaliteli sağlık hizmetleri ve güçlü akademik kadrosuyla bölgesindeki sağlık kuruluşları arasında sağlık üssü olma konumunu güçlendiriyor. Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kayış ve Dr. Öğr. Üyesi Ural Kaya göreve başlamasıyla birlikte, uzmanlık alanlarındaki çeşitliliği artan ZBEÜ Hastanesi hastalarına daha geniş bir sağlık hizmeti sunma kararlılığını devam ettiriyor. - ZONGULDAK