Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Okumuş Samsun'da Konuştu: "Senin İtibarın Bu Ülkede Mutluluğu Sağlamaktan Sağlamaktan Geçer"

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) – Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nazif Okumuş "13 özel uçağı olan bir insan 'İtibardan tasarruf olmaz' diye meydanlarda dolaşıyor. Senin itibarın işçinin, memurun, emeklinin, bu memleket için gazi olan insanların, şehit olan insanların ailelerinin yüzünü güldürmekten geçer. Senin itibarın bu ülkede mutluluğu sağlamaktan sağlamaktan geçer" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları Nazif Okumuş ve Zekeriya Mete, partinin Samsun İl Başkanlığı'nda gazetecilerle bir araya geldi.

Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Okumuş, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte yaptığı açıklamalar olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Mehmet Şimşek için 'Bunlar hırsız, Halk Bankası'nı dolandıracaklar' dediği bir zatı ekonominin başına getirdi. Soruyorum sizlere, siz toplumda hırsız olarak tanımlanan bir kişiye kasanızı emanet eder misiniz? Biz peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözüne güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz? Siz hırsız diyorsunuz, madem hırsızsa gereğini niye yapmadınız? Neden ekonominin başına getirdiniz? Toplanan vergileri bu millete dağıtmayacaksa kime dağıtacak? Özelleştirme yaptığınız şehir hastane sahiplerine mi?"

Bakın şehir hastanesi yapıyoruz diye ortaya çıkıyorlar, Çam Sakura Hastanesi'nin maliyetini geçen gün açıkladılar, 2 milyon dolara yapılacak hastaneye 22 milyon lira kira ödediler. Yarın o hastanelerin sahibi 'kilit vurdum' dese gidecek hastanemiz yok. Geçecek köprünüz yok. Toplanan 80 milyar lira için 'köprü yaptık, yol yaptık' dedi Sayın Mehmet Şimşek. Köprü, yol yaptırdıysan, o zaman neden 36 yıl borçlandın? Kem küm ettiler. AK Parti'nin bugüne kadar söylediği, söylem olarak gerçekleşen hiçbir icraatı yoktur. Bu ülke 1974 Kıbrıs Savaşı'ndan sonra, ambargolara rağmen birinci Boğaz Köprüsü'nü yaptı, 80 sürecinde mazot yok, kuyruklar, ambargolar, rahmetli Özal döneminde ikinci Boğaz Köprüsü'nü yaptı. Türk milletinin gelir ortaklığıyla ikinci köprü yapıldı. Peki bunlar ne yaptı?

13 özel uçağı olan bir insan 'İtibardan tasarruf olmaz' diye meydanlarda dolaşıyor. Senin itibarın işçinin, memurun, emeklinin, bu memleket için gazi olan insanların, şehit olan insanların ailelerinin yüzünü güldürmekten geçer. Senin itibaren ailenin mutluluğundan geçer. Senin itibarın bu ülkede mutluluğu sağlamaktan sağlamaktan geçer."

Okumuş ve Mete, daha sonra İlkadım ilçesindeki İstiklal Caddesi üzerinde esnaf ve yurttaşların sorunlarını dinledi.