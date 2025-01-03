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Zafer OSB 2025 Yılı Bütçe Toplantısı Gerçekleştirildi

Zafer OSB 2025 Yılı Bütçe Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2025 yılı bütçesi karara bağlandı ve OSB'nin yeni yatırım alanlarıyla ilgili planlama süreci başlatıldı.

Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) 2025 yılı bütçe belirleme ve planlama toplantısı, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, OSB Yönetim Kurulu üyeleri Hikmet Tunç, M. Selman Hatipoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mücahit Eracar ve Zafer OSB Müdürü Hasan Göksel Ilgaz katıldı.

Toplantıda, 2025 yılı bütçesi görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca, OSB'nin 2. bölgesine yönelik 6 bin dekarlık alanın planlama çalışmalarının başlatılması ve arsa tahsis başvurularının alınması ile kriterlerinin belirlenmesine karar verildi.

Yetkililer, Zafer OSB'nin bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar ve yeni yatırım imkanları üzerinde durarak, gelecekteki çalışmaların hızla devam edeceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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