Yurtlarda Uyum Programı Toplantısı Düzenlendi

Güncelleme:
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yurtlarda barınacak öğrencilerin şehir yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için toplantı düzenledi. Programda öğrenciler, yurt imkanları ve güvenli yaşam hakkında bilgilendirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe başkanlığında, yurtlarda ilk kez barınacak öğrencilerin şehir yaşamına, yurt ortamına ve sosyal hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla uyum programı toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantıda, öğrencilere yurtlarda sağlanan imkanlar, sosyal ve kültürel faaliyetler ile güvenli yaşam konularında bilgilendirmeler yapıldı. Öğrencilerin yeni hayatlarına daha kolay adapte olmaları için planlanan program kapsamında rehberlik, etkinlikler ve oryantasyon çalışmaları da ele alındı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, öğrencilerin yeni bir döneme başladıklarını hatırlatarak, amaçlarının gençlerin hem yurt ortamına hem de şehir yaşamına en kısa sürede uyum sağlamaları olduğunu kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
