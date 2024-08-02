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Yüksekova'ya doğal gaz yıl sonunda verilecek

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Yüksekova'ya doğal gazın verilmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini ve ilçeye yıl sonunda doğal gazı vermeyi planladıklarını açıkladı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Yüksekova'ya doğal gazın verilmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini ve ilçeye yıl sonunda doğal gazı vermeyi planladıklarını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hakkari Valisi Ali Çelik ve beraberindeki heyet Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Hakkari Barajı ve Hakkari'de enerji alanında verilen hizmetlerin geliştirilmesi konuları gündeme geldi. Ayrıca Vali Çelik tarafından Bakan Bayraktar'a Yüksekova'ya verilmesi beklenen doğal gaz konusu iletildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Yüksekova'ya doğal gazın verilmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini ve ilçeye yıl sonunda doğalgazı vermeyi planladıklarını belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yüksekova Yerel Haberler Enerji Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

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