Yüksekova'da Şap Hastalığına Karşı Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Yüksekova'da Şap Hastalığına Karşı Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor
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Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Derecik bölgesinde ortaya çıkan şap hastalığına karşı yoğun aşılama çalışmalarını sürdürerek hayvan sağlığını korumaya çalışıyor. Veteriner hekimler ve vatandaşlar, hastalığın yayılmasını önlemek için işbirliği yapıyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Derecik bölgesinde ortaya çıkan şap hastalığına karşı aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Hayvan sağlığını korumak amacıyla köylerde yoğun aşılama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Veteriner hekimlerin öncülüğünde yürütülen operasyonlarda, merkez mahalleler ve köylerdeki hayvanlara şap aşısı uygulanıyor. Hayvan sahiplerine, hastalıkla mücadele yöntemleri anlatılarak bulaşmayı önlemek için alınması gereken ek tedbirler aktarılıyor.

Yetkililer, şap hastalığının hayvanlarda ciddi kayıplara yol açabileceğine dikkat çekerek, vatandaşları aşılama ve karantina kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çiftçilerin ve hayvan sahiplerinin desteğiyle hastalığın yayılmasını engellemek için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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