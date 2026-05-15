Yüksekova'da Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Dünya Çiftçiler Günü'nde düzenlenen programda, bölgenin tarımsal potansiyeli ve ekonomiye katkısı ele alındı. Kaymakam ve Ziraat Odası Başkanı, çiftçilere destek mesajı verdi.

Hakkari'nin Yüksekova Ziraat Odası, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlediği programda ilçenin tarımsal potansiyelive bölge ekonomisindeki yeri ele alındı.

Verimli ovaları, geniş meraları ve su kaynaklarıyla bölgenin önemli tarım merkezlerinden biri olan Yüksekova'da, son yıllarda özellikle sebze üretimi, seracılık ve yem bitkisi ekiminde kaydedilen artış dikkat çekiyor. İlçede yetiştirilen doğal ürünler, yerel pazarların yanı sıra çevre illere de sevk edilerek bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Programa katılan Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, ilçenin zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, üretime verilen desteğin artarak devam edeceğini vurguladı. Kaymakam Akın, "Şu anda tükettiğimiz pek çok nimet bu topraklarda yetişiyor. Burası o kadar zengin bir coğrafya ki, bunun meyvelerini her geçen gün daha fazla toplayacağız. Çiftçilerimiz oldukça atılgan ve üretmeyi seviyor. Bizler de devlet olarak desteklerimizi esirgemeyeceğiz. İnanıyoruz ki ileriki dönemlerde domatesimizi, salatalığımızı ve biberimizi tamamen kendi imkanlarımızla yetiştireceğiz" dedi.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ise çiftçilerin emeğinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti. Üretimin her geçen yıl büyüdüğünü belirten Geçirgen, "Davetimize icabet eden tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Bizler her zaman çiftçilerimizin yanındayız ve onları başımızın tacı olarak görüyoruz. Çiftçilerimiz ürettikçe bizler toplum olarak daha güçlü olacağız" diye konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSaliha Yıldız:

bu çiftçilerin hepsi hırsız bunların suçu sabit elle tutulur kanıt var devlet destek verse ne olur vermese ne olur cezaevine tıkmak lazım bunları düzen sağlanmazsa böyle gidemez

Haber YorumlarıFerdi Tntb:

gene mi kadınları görücüye çıkarmışlar bu etkinliklerde! bi de çiftçi günü kutlayıp traktör yerine makyaj malzemesi dağıtırlar millete!!!

Haber YorumlarıDicle Yaman:

çiftçiler desteklenmeli zaten, kaymakamın sözleri doğru en azından biraz ilgi gösteriyolar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

