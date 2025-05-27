Yüksek Hızlı Tren Hattı Bursa'ya 2026'da Ulaşacak

Yüksek Hızlı Tren Hattı Bursa'ya 2026'da Ulaşacak
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Kanyon Holding Harita ve Etüt Müdürü Özcan Geçim, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Hattı projesinin Bursa bölümünün 2026'nın ilk yarısında tamamlanacağını açıkladı. Proje ile seyahat süreleri önemli ölçüde kısalacak.

Kanyon Holding Harita ve Etüt Müdürü Özcan Geçim, Bandırma-Bursa-Yenişehir- Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Hattı projesinin Bursa'ya kadar olan kısmını 2026'nın ilk yarısında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) InnoCon'25 - Modern Yapı Zirvesi'ne katılan Kanyon Holding Harita ve Etüt Müdürü Özcan Geçim Bandırma - Bursa - Yenişehir - Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Hattı projesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da, BTÜ Modern Yapı Topluluğu tarafından ikincisi gerçekleştirilen etkinliğin 2. gününde konuşan Geçim, Hattın 188 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek projenin Bursa'ya kadar olan kısmını 2026'nın ilk yarısında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Geçim, projenin Karacabey-Bandırma yönündeki çalışmaların sürdüğünü ancak zorlu arazi şartları nedeniyle buradaki takvimde gecikme yaşandığını dile getirdi.

Özcan Geçim, projenin tamamlanması ile Ankara-Bursa seyahat süresinin 2 saat 15 dakika, İstanbul-Bursa arasının 2 saat 15 dakika, Bursa-Bilecik arasının 35 dakika, Bursa-Eskişehir arasının 1 saat, Bursa- Konya arasının 2 saat 20 dakika ve Bursa- Sivas arasının 4 saat olacağını belirtti.

Osmaneli-Bursa arasında 5 durak, HRS ile Gar'a direkt ulaşım

Osmaneli- Bursa- arasında 5 durak olacağını belirten Özcan Geçim, "Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa istasyonları olacak. Bursa Garı'ndan TEKNOSAB, Karacabey, Dağkadı ve Bandırma istasyonlarına ulaşım sağlanacak. Bursa Gar inşaat çalışmalarımız hızla sürüyor. Burada Bursa'nın tarihine uygun, Osmanlı mimarisi ile bir yapı inşa ediyoruz. Gara hafif raylı sistem ile de direkt ulaşım olacak" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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