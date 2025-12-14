Şefaatli'de Kümes Hayvanı Yetiştiricisi Hasan Şahan: "8 Yıl Önce 10-15 Hayvanla Başladım, Bugün Bin 500-2 Bin Hayvana Ulaştım"

Haber : Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde kümes hayvanı yetiştiricisi Hasan Şahan, 8 yıl önce İstanbul'dan memleketine döndüğünü belirterek, "Hiç anlamadığım konuydu ama sevgiyle bu işi başardım. 10-15 hayvanla başladım, şu anda bin 500-2 bin hayvanım var" dedi.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde kümes hayvanı yetiştiriciliği yapan Hasan Şahan, 8 yıl önce İstanbul'dan gelip, doğduğu topraklarda kümes hayvanı üretimine başladığını anlattı.

Şahan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"8 yıl önce İstanbul'dan geldim. Hiç anlamadığım konuydu ama sevgiyle bu işi başardım. Bu işi yapacak insanların hayvanları sevmesi lazım. Ne kadar çok severlerse o kadar başarılı olurlar bu işte. 10-15 tane hayvanla başladığım dönemden şu anda bin 500-2 bin kadar hayvanım var. Üretici arkadaşlara da yardımcı oluyorum. Pazar da buluyorum."

"Emekçi arkadaşlarımız ucuza hindi eti yesin diye erkek hindilerimizi 2 bin liradan dağıtıyoruz"

Çiftliğinde kaz, hindi, ördek ve özel ırklardan tavukları bulunduğunu anlatan Şahan, şu bilgileri verdi:

"Bir kampanyamız var. Özellikle durumu iyi olmayan emekçi arkadaşlarımız ucuza hindi eti yesin diye erkek hindilerimizi 2 bin liradan dağıtıyoruz. Babam da gelse fiyat bu. Erkek 2 bin liradan, kilosu 200 liraya kadar düşebiliyor. Piyasada erkek hindiler 3 bin lira civarında satılıyor. Dişiler de 2 bin-2 bin 500 lira civarında satılıyor. Diyarbakır'da satılan hayvanı biz ayaklarına getirip, üretip 2 bin liraya satıyoruz. Kazlarımız yerli, 2 bin liradan başlıyor. Irkına göre fiyatlarımız değişiyor. Çorum kazlarımız var 5 bin lira, Alman kazlarımız var 3 bin lira. Çorum kırıkları var yine 5 bin lira, 4 bin lira. Kazın iriliğine göre, ırkına göre, cinsine göre değişiyor fiyatlar. Süs tavuklarımız bin 500-2 bin liradan başlıyor. Köy tavuklarımız 700-800 lira. Biz yumurta tavuğu getirdiğimiz zaman 300-400 liraya kadar satabiliyoruz, düşürebiliyoruz piyasayı."

Kışa girilmesiyle kanatlı hayvanlara talep arttı

Havaların soğuduğu Yozgat'ta yöresel arabaşı çorbaları kaynamaya başladı, bu da hindi, kaz ve tavuğa talebi kısmen artırdı.

Vatandaşın alım gücünün daralmasına karşın talebin iyi olduğunu belirten üreticiler, büyükşehirlerden gelen doğal ortamda yetişen kanatlı talebini de karşılamaya çalıştıklarını belirttiler.