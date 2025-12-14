Haberler

Şefaatli'de Kümes Hayvanı Yetiştiricisi Hasan Şahan: "8 Yıl Önce 10-15 Hayvanla Başladım, Bugün Bin 500-2 Bin Hayvana Ulaştım"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde kümes hayvanı yetiştiricisi Hasan Şahan, 8 yıl içinde 10-15 hayvandan bin 500-2 bin hayvana ulaştı. Emekçilere uygun fiyatlarla hindi dağıtımı yaparak piyasayı fiyatlandırmada da etki ediyor.

Haber : Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde kümes hayvanı yetiştiricisi Hasan Şahan, 8 yıl önce İstanbul'dan memleketine döndüğünü belirterek, "Hiç anlamadığım konuydu ama sevgiyle bu işi başardım. 10-15 hayvanla başladım, şu anda bin 500-2 bin hayvanım var" dedi.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde kümes hayvanı yetiştiriciliği yapan Hasan Şahan, 8 yıl önce İstanbul'dan gelip, doğduğu topraklarda kümes hayvanı üretimine başladığını anlattı.

Şahan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"8 yıl önce İstanbul'dan geldim. Hiç anlamadığım konuydu ama sevgiyle bu işi başardım. Bu işi yapacak insanların hayvanları sevmesi lazım. Ne kadar çok severlerse o kadar başarılı olurlar bu işte. 10-15 tane hayvanla başladığım dönemden şu anda bin 500-2 bin kadar hayvanım var. Üretici arkadaşlara da yardımcı oluyorum. Pazar da buluyorum."

"Emekçi arkadaşlarımız ucuza hindi eti yesin diye erkek hindilerimizi 2 bin liradan dağıtıyoruz"

Çiftliğinde kaz, hindi, ördek ve özel ırklardan tavukları bulunduğunu anlatan Şahan, şu bilgileri verdi:

"Bir kampanyamız var. Özellikle durumu iyi olmayan emekçi arkadaşlarımız ucuza hindi eti yesin diye erkek hindilerimizi 2 bin liradan dağıtıyoruz. Babam da gelse fiyat bu. Erkek 2 bin liradan, kilosu 200 liraya kadar düşebiliyor. Piyasada erkek hindiler 3 bin lira civarında satılıyor. Dişiler de 2 bin-2 bin 500 lira civarında satılıyor. Diyarbakır'da satılan hayvanı biz ayaklarına getirip, üretip 2 bin liraya satıyoruz. Kazlarımız yerli, 2 bin liradan başlıyor. Irkına göre fiyatlarımız değişiyor. Çorum kazlarımız var 5 bin lira, Alman kazlarımız var 3 bin lira. Çorum kırıkları var yine 5 bin lira, 4 bin lira. Kazın iriliğine göre, ırkına göre, cinsine göre değişiyor fiyatlar. Süs tavuklarımız bin 500-2 bin liradan başlıyor. Köy tavuklarımız 700-800 lira. Biz yumurta tavuğu getirdiğimiz zaman 300-400 liraya kadar satabiliyoruz, düşürebiliyoruz piyasayı."

Kışa girilmesiyle kanatlı hayvanlara talep arttı

Havaların soğuduğu Yozgat'ta yöresel arabaşı çorbaları kaynamaya başladı, bu da hindi, kaz ve tavuğa talebi kısmen artırdı.

Vatandaşın alım gücünün daralmasına karşın talebin iyi olduğunu belirten üreticiler, büyükşehirlerden gelen doğal ortamda yetişen kanatlı talebini de karşılamaya çalıştıklarını belirttiler.

Kaynak: ANKA / Yerel
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'den Özel'in 'cemevi' çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız

Özel'in "cemevi" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek tepki
Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek

Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
AK Parti'den Özel'in 'cemevi' çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız

Özel'in "cemevi" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek tepki
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
Hanuka kutlamasında kanlı saldırı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

Kutlamaları kabusa çeviren saldırgan böyle etkisiz hale getirildi
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
title