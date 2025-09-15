Yozgat Ziraat Odası Başkanı: Çiftçilere Destek Yetersiz

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararını değerlendirdi. Açıkgöz, Yozgat'a gönderilen ödeneğin çiftçinin yarasını saracak bir miktar olmadığını belirterek, "Yozgat'ın genel kuraklığa girmesi. Akabinde borçların ertelenmesi lazım" dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla; 1 Şubat–13 Nisan tarihleri arasında 65 ilde meydana gelen zirai don nedeniyle, ürünlerinde yüzde 20 ve üzeri hasar tespit edilen çiftçilere destekleme ödemesi yapılacağı duyuruldu. Karara göre; tarım sigortası yaptırmamış olan, sigortası olup don teminatı bulunmayan veya tazminat alamamış çiftçiler de destekten yararlanabilecek.

Kararı değerlendiren Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, "Cüzi bir para geldi doluya, dona ama bu çiftçinin yarasını komple kapatır mı? Kapatmaz. Sigortası olmayanlara cüzi bir şey verilecek. Ama ne kadar başarılı oluruz, çiftçiye ne kadar faydamız olur bilmiyorum. Yozgat'ın genel kuraklığa girmesi gerekiyor. Akabinde borçların ertelenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Tarımdan kopmamamız için acil destek verilmesi lazım"

Ekim döneminin yaklaştığını, çiftçinin tarlasına girmek için hazırlık yaptığını hatırlatan Açıkgöz, girdi maliyetlerine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Çiftçinin ne gübresi var ne tohumu var ne mazotu var. Elindekileri Tarım Kredi'ye, Ziraat Bankası'na verdi, bir kısmını veremedi, kırmızı kalem yedi. Çiftçinin acilen kuraklığa girmesi, borçlarının ertelenmesi ve destek verilmesi lazım. Çünkü bu bölgede çok büyük bir afet yaşadık. Allah esirgesin böyle bir yıl daha geçse çiftçinin 10 yılı gider. Biz üretmeyi seviyoruz, tarlamızı seviyoruz. Önümüzün kesilmemesi, tarımdan kopmamamız için acil destek verilmesi lazım."