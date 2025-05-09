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Yozgat'ta Yerli Nohut Tohumları ile Verim Artırma Çalışmaları

Yozgat'ta Yerli Nohut Tohumları ile Verim Artırma Çalışmaları
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Yozgat'ta yerli tohumların tanıtımına yönelik deneme ekimleri yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hastalıklara dayanıklı çeşitlerle baklagil yetiştiriciliğini geliştirmeyi hedefliyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Türkiye'nin en fazla nohut üretiminin yapıldığı illerden biri olan Yozgat'ta, yerli tohumların tanıtılıp, ekimlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik deneme ekimleri yapıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, baklagil yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yerli çeşitlerden hastalıklara daha dayanıklı olan çeşitlerle verimi artırmayı hedefliyor.

Ankara'dan sonra en fazla nohut üretiminin yapıldığı Yozgat'ta, son yıllarda fiyatların yükselmesi nedeniyle çiftçiler alternatif ürün olarak nohuda yöneldi. Yozgat'ta, önceki yıl 554 bin 783 dekar alana nohut ekimi yapılarak 74 bin 71 ton civarında verim alındı. Geçen yıl kuraklık, dolu, sel nedeniyle nohut ekimi bildiriminde bulunan 6 bin 512 çiftçinin tarlasına farklı ürün veya eksik ekim yapmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, geçen yıl 4 ilçeye bağlı 6 köyde 9 ayrı nohut çeşit demonstrasyon ekimi yaparken bu yıl 5 ilçeye bağlı 11 köyde 12 çiftçiyle deneme ekimini gerçekleştirdi.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ömer Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat'ta tarımı güçlendirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını,  deneme ekimlerinin teknik ekip tarafından takip edildiğini bildirdi.

Şentürk, bakanlığa bağlı enstitülerde geliştirilen yerli çeşitleri çiftçilere tanıtmayı amaçladıkları, bu yıl nohut demonstrasyon ekimlerini 5 ilçeye bağlı 11 köyde 12 çiftçiyle birlikte gerçekleştirdiklerini anlattı. Şentürk, "İlimiz yemeklik dane baklagiller üretiminde ülke çapında ikinci sırada. Bu demonstrasyon ekimleriyle, bakanlığımız araştırma kuruluşları tarafından yeni geliştirilen daha verimli ve hastalığa dayanıklı yeni çeşitlerin ekim ve üretimi yapılacaktır. Amacımız bakanlığımız araştırma kuruluşları ve özel sektörce geliştirilmiş daha iyi verim, kalite özelliklerine sahip yerli ve milli tohumlarımızı çiftçilerimize göstererek tanıtmak, kullanımını artırmak, ilimizde yerli tohumlarımızla üretim ve verimi artırmaktır" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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