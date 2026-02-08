Yozgat'ta Ramazan Pidesine Zam Yok

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ta ramazan pidesine özel ayrı bir fiyat tarifesi uygulanmaması uygun bulundu. 210 gram sade pidenin ramazanda da 18 liradan satılacağı bildirildi.

Yozgat'ta ramazan ayı öncesinde pide fiyatlarıyla ilgili beklentilere açıklık getirildi, sade ramazan pidesine özel ayrı bir fiyat tarifesi uygulanmayacağı aktarıldı.

Pidenin sadece ramazan ayında değil, yılın her döneminde üretilen ve tüketilen bir ürün olduğu hatırlatıldı, bu nedenle son yapılan zam doğrultusunda ramazan pidesinin satışa sunulacağı belirtildi.

Buna göre, sade tekli pide 18 liradan, sade çiftli pide 36 liradan satılacak.

Yozgat'ta şubat ayının ilk gününden geçerli zamla 210 gram ekmek 12,5 liradan 15 liraya, 15 lira olan pide ve yöresel parmak çörek ve simit fiyatı da 18 liraya çıkartılmıştı.

Fırın işletmecisi Sait Kırdemir, "Fiyatlarımız belli oldu. Sade pidemiz 18 lira, yumurtalı-susamlı pidemiz 25 lira, çiftli yumurtalı-susamlı pide 50 lira. Bizde büyükşehirler gibi değil, sade ramazan pidesi de 18 lira" dedi.