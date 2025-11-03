Haberler

Yozgat'ta Manda Yetiştiriciliğine 10 Milyon Lira Destek

Yozgat'ta 'Halk Elinde Manda Islahı' projesi kapsamında 93 yetiştiriciye toplam 10 milyon lira destek ödemesi yapılacak. Manda yetiştiricileri, yüksek desteklerle gelirlerini artırmayı hedefliyor.

(YOZGAT) – Yozgat'ta 2015 yılında başlatılan "Halk Elinde Manda Islahı" projesi kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında bu yıl 93 yetiştiriciye toplam 10 milyon lira destek ödemesi yapılacak. Yozgat Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Selvi, manda yetiştiricilerine diğer tarım ve hayvancılık desteklerine göre daha fazla destek verildiğini, manda sayısının fazla olmasının besicinin daha fazla gelir elde etmesi için önemli olduğunu söyledi.

Yozgat'ta manda yetiştiriciliğini yeniden canlandırmak ve yerli ırkın verimini artırmak amacıyla 2015 yılında başlatılan "Halk Elinde Manda Islahı" projesi sürüyor. Yozgat Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Selvi, manda yetiştiriciliğinin diğer hayvancılık türlerine kıyasla daha yüksek destek gördüğünü belirterek, "Manda sayısının artması, besicinin gelirinin de artması anlamına geliyor" dedi.

"800 kilo canlı kilo gelen bir hayvan 450 kilo karkas et veriyor"

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde manda yetiştiriciliği yapan Doğan Duman, yaşlı mandaları besiye alarak kesime gönderdiklerini söyledi. Duman, "Bunların etinden sucuk, pastırma yapılıyor. Kayseri'nin sevdiği bir hayvan. Kurbanda da satış yapıyoruz. Canlı kilosu 750-800 kiloya kadar çıkanlar var. 800 kilo gelen bir hayvan 450 kilo karkas et veriyor" dedi.

"Üç beş ile başladık, 150'ye kadar çıktık"

Ağabeyinin bıraktığı birkaç mandayla işe başladığını anlatan Duman, "Üç beş ile başladık, 150'ye kadar çıktık. Sağlıklı bir hayvan, kolay kolay hastalanmaz. Mandalar uysal, insana yakın hayvanlardır. Her şeyinden faydalanıyoruz. Devletten ve birlikten de destek alıyoruz, memnunuz" ifadelerini kullandı.

"10 milyon lira destek ödemesi yapılacak"

Yozgat Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Selvi, projenin il genelinde 100 yetiştiriciyle yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"İlimiz manda yetiştiren illerden biri. Manda sütünden yoğurt, kaymak, tereyağı, mozzarella peyniri gibi ürünler yetiştiricilerimiz için önemli bir gelir kaynağı. Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi ile damızlık özelliği yüksek mandalar yetiştirmeyi ve manda varlığını artırmayı amaçlıyoruz. 2025 yılı için 93 yetiştiriciye toplam 10 milyon lira destek ödemesi yapılacak."

Selvi, manda sütü ve ürünlerinin şifa kaynağı olduğunu, süt üretimi ve işlenmesiyle Yozgat'ta farklı bir ekonomik alanın gelişebileceğini de sözlerine ekledi.

