Yozgat’ta kurbanlık çadırları azaldı: 47’den 9’a düştü

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sorgun, Kadışehri ve Boğazlıyan ilçelerinin ardından Kurban Bayramı'na sayılı günler kala merkez ve diğer ilçelerinde de kurbanlık satış çadırları kuruldu. Bir yıl boyunca besledikleri kurbanlıkları satışa sunan besiciler, geçen yıla göre kurulan çadır sayısıyla birlikte kurbanlık sayısının da düştüğünü söylediler.

Yozgat'ta girdi maliyetleri ve buzağı fiyatlarının çok yüksek olması besicileri zor durumda bıraktı. Bazı besiciler ahırlardaki hayvan sayısını azaltırken, birçok besicinin de sektörden çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi. Genel tablo Yozgat'ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurulan kurbanlık çadırlarına da yansıdı. Önceki yıllarda 47 çadırın kurulup, yüzlerce kurbanlığın satışa sunulduğu kurban pazarında bu yıl sadece 9 çadır kuruldu. Pazara kurbanlık getiren Burhan Kayışdağı, "Satışlar iyi, satıyor. Talep var. Fiyatlar da yakıştırıyoruz. Üç aşağı, beş yukarı anlaşıyoruz; kurbancıyı da alıcıyı da üzmemek şartıyla. Hep bizim dediğimiz de olmuyor, onların dediği de olmuyor. Bir şekilde orta yolu buluyoruz. Bir şekilde kurtarıyoruz" dedi.

"BESİCİLİK İŞİ BİR YANDAN ZORA VARIYOR"

Yozgat Merkez Güdül Elmahacılı Köyü'nden gelen Ali Fuat Aysel de durumların "normal" olduğunu ifade etti. Kurban kesmek isteyenlerin geldiklerini, "hesaplarına gelirse aldıklarını, gelmezse 'Hele dursun' dediklerini" anlatan Ayse, şunları kaydetti:

"Çadır sayımız düştü. Besicilik işi bir yandan zora varıyor. Zora vardığı için köylerde kimse kalmadı. İnsan kalmadığı için besicilik yapan arkadaşlarımız azaldı. Köylerde adam kalmadı. Bu işi yapacak adam kalmadığı için köylerde bir sosyal hayatı olmadığı için herkes şehre akın etti. Şehre akın ettiği için de bu şekilde hayvancılık yapan sayısı azaldı. Girdi maliyetleri de farklı. Yem çok pahalı. Yemin çuvalı bin lira. Şu hayvan 3 günde bir torba yem yiyor. Bin lira, ne kazanacak?"

"9 ÇADIR VAR, GEÇEN SENE 47 ÇADIR VARDI"

Yozgat Merkez Dambasan Köyü'nden Ayhan Doğan, hayvancılığın giderek yok olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Daha siftahımız yok. 9 çadır var, mal da yok fazla. Bekliyoruz bakalım. Daha dün geldik. Mal da yok zaten, hepsi boş. 9 çadır var, geçen sene 47 çadır vardı. Besicilik bitti. Şu anda 9 çadırda hepsi 100 mal çıkar çıkmaz. Seneye de belki bu yarısına düşebilir. Durum bu şekilde. Gitgide kötüye gidiyor, iyiye değil. Buna devletin çözüm getirmesi lazım. Devlet teşvik veriyorsa da bizim elimize bir şey geçmiyor. Yardımcı oluyorsa da bizim elimize bir şey gelmiyor. Hiçbir şekilde. Aracılar kazanıyor burada, ne kazanıyorsa. Bin liraya yem alırız da bu malın geri bu buzağısını 150 bin liraya alıp bu malı 200 bin liraya satıp biz bundan para mı kazanıyoruz? Halimizi vaziyetimizi görüyorsunuz. Durum böyle. Buna devlet büyüklerimiz el atar da üreticiye destek verirse; doğru, düzgün onların üzerinde durursa, yem fiyatlarını da Tarım Kooperatifi aracılığıyla bize destek çıkarsa piyasaya düşürmeden belki bu hayvancılık biraz kalkınır."

Yozgat gibi bir yerde hepsi 9 çadır 100 mal var. Tek tek sayabilirsiniz. 47 çadır olan yer burası, bir zamanlar. Şu andaki durum, 5 mal getirdim, 2 gündür buradayım. Bir tane satış yok."

Kaynak: ANKA