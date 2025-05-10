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Yozgat'ta İşitme Engelliler Basketbol Türkiye Şampiyonası Başladı

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Yozgat'ta düzenlenen İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası, 7 erkek ve 3 kadın takımın katılımıyla başladı. Final müsabakaları pazar günü oynanacak ve milli takım seçmeleri gerçekleştirilecek.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası, Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda başladı. Erkeklerde 7, kadınlarda 3 takımın mücadele ettiği ve pazar günü oynanacak final müsabakalarıyla tamamlanacak şampiyonada milli takım seçmeleri de yapılacak.

Yozgat'ta devam eden Türkiye Şampiyonası Erkekler A Grubunda; İstanbul SSK, Bafra İESK, Uşak İESK, Ankara Anadolu SSK, B Grubunda; İstanbul Anadolu SSK, Denizli İESK, Kocaeli İESK, Kadınlarda; İstanbul Sessizler SK, Denizli İESK, Bursa Yıldırım takımları mücadele veriyor. Müsabakalar, yarın akşam oynanacak final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Kadınlar İşitme Engelliler Milli Takım Antrenörü Doğan Koç, "Bu sene kasımda Tokyo'da yapılacak olimpiyatlara katılacağız. Türkiye şampiyonası kadınlar ve erkekler olmak üzere Türkiye şampiyonası için buradayız. Kadınlar takımları ile turnuvaya başlıyoruz. Burada aynı zamanda kadınlar ve erkekler milli takım seçmeleri yapılacak, maçları izleyeceğiz Scott ekibimizle birlikte. Kadınlarda şu an milli takım düzeyinde olan sporcuların katıldığı 3 tane takımınız var, erkeklerde ise önce 10 takım vardı, sonra 7'ye düştü. 7 tane de erkek takımımız var katılan, yine bunların birçoğu milli takımda görev alan sporcular" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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