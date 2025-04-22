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Yozgat'ta Don Olayı Çiftçiyi Zora Soktu

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Yozgat'ta geçen hafta meydana gelen ani don olayı, buğday tarlalarında ciddi zararlar oluşturdu. Çiftçiler, sıcaklıkların sıfırın altında 15 dereceye düşmesi sonucu yüzde 20-30 arasında ürün kaybı yaşandığını belirtti.

Don olayının bilançosu ortaya çıkıyor, çiftçi endişeli

YOZGAT - Yozgat'ta geçtiğimiz hafta yaşanan ani don olayının ardından hasar tablosu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Ani sıcaklık düşüşü yüzlerce dönüm buğday tarlasını etkileyerek çiftçileri büyük bir zararla karşı karşıya bıraktı. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle birlikte buğdaylarda ürün kaybı olması öngörülüyor.

Yozgat'ın Azizlibağları Mahallesi'nde sararan tarlalar, çiftçinin durumunu gözler önüne serdi. Çiftçiler tarlalarındaki durumu kontrol ederken öte yandan da ürünlerin en az hasarla kurtulması için ilaçlama ve vitamin desteği çalışmaları yapıyor.

"Şu an görünürde yüzde 20-30 kayıp var"

20 yıldır çiftçilik yapan Ömer Çetintaş, baba mesleğini sürdürürken bu sezon yaşadığı sıkıntılardan söz etti. "13-14-15 Nisan tarihlerinde olan don olayında sıcaklık eksi 12 derecelere düştü. Ekinlerimizde sararma oldu. Tedbir amaçlı olarak şu anda vitamin atmaya uğraşıyoruz. Ne kadar kurtarabilirsek artık. Şu an görünürde yüzde 20-30 kaybımız var. Köklerde de sorun var. Buğday, arpa, nohut yetiştiriyoruz. Babamla birlikte ortalama bin dönüm arazi ekiyorum" dedi.

"İlk ekilen ekinler çok daha fazla etkilendi"

Çetintaş zararın bilançosunu anlatırken ayrıca "Don olayı az değil. İlk ekilen ekinleri daha fazla etkiledi. Ekin sapa bindiği için daha çok zarar vermiş ekine. Bizimkiler biraz kurtarmış gibi. Köklere inmiş. Yüksek ekinlerin tabanlarına kadar zarar var" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
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