Yozgat'ta Buğdayda Hastalık Şüphesi: Kök Çürüklüğü Semptomları Görüyoruz

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim bölgelerinden Yozgat'ta bu yıl yaşanılan aşırı yağışların ardından özellikle hububat ekili alanlarda hastalık belirtileri görüldü. Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nden Doç. Dr. Ali Endes, "Bu yıl yağışların da fazla olması sebebiyle kök çürüklüğü semptomlarını görüyoruz" dedi.

Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Odalarına ait sosyal medya hesaplarından, yağışlar sonrası hububat ekili tarlalarında sarı pas ve septoria hastalığı riskinin arttığı, üreticilerin düzenli kontroller yaparak, bilinçli şekilde bunlarla mücadele etmeleri belirtildi.

Yozgat il genelinde son günlerde etkisini sürdüren yağışlar, tarımsal üretimi doğrudan etkilemeye başladı. Özellikle buğday ekili alanlarda artan nem ve serin hava, sarı pas ve septoria yaprak lekesi hastalıklarının görülme riskini yükseltti. Bu hastalıklara karşı zamanında önlem alınmaması halinde ciddi verim kayıpları ortaya çıkabileceği, buğdayın stratejik bir ürün olması nedeniyle riskin ekonomik boyutunun da oldukça yüksek olacağı ifade edildi.

"Yağışların fazla olması sebebiyle kök çürüklüğü semptomları görüyoruz"

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nden Doç. Dr. Ali Endes de yaptığı açıklamada Yozgat'ta özellikle şu dönemlerde çiftçilerde endişe olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Çünkü buğdaylarında hastalığa benzer bazı semptomların belirdiğini söylemekteler ve bu yüzden de fakültemize, bölümümüze gelip örnekler gösteriyorlar. Gelen örneklerde özellikle bu yıl yağışların da fazla olması sebebiyle kök çürüklüğü semptomları görüyoruz. Laboratuvarlarda yaptığımız çalışmalarda fungal kaynaklı, özellikle de fusarium dediğimiz toprak kaynaklı hastalık etmenlerini izole ediyoruz. İklim, yağışlar izin verdiği sürece kök çürüklüğüne yönelik mücadele yapılabilir. Bu mücadele yöntemlerinden özellikle çiftçilerimiz bize kimyasal olarak kullanılabilecek preparatları sormaktadır. Bunlar Tarım Bakanlığımızın en güncel olarak bitki koruma ürünleri dediğimiz veri tabanında mevcut olarak yer almaktadır. Bu ürünlere buradan çiftçilerimiz ulaşabilir."

"Çiftçilerin yağışlı günleri takip etmeleri gerekir"

Endes, hububatta da pas hastalıklarıyla karşılaşıldığını bildirerek, "Çiftçilerin yağışlı günleri, özellikle ilk 10 günlük hava durumlarını takip etmeleri ve arazide bu hastalık belirtilerine bakmaları gerekir. Öncelikle bu paslar yapraklarda makine dikişi şeklinde kendini göstermektedir. Daha sonra havaların ısınmasıyla burada oluşan fungusun sporları dışarıya çıkar ki bunlar önce sarı, daha sonra turuncu, daha sonra kahverengi, en sonunda siyah şeklinde kendini gösterebilirler. Zaten pasın ilerlemiş aşamasında eğer çiftçilerimiz araziye girerse en azından üzerlerinde sarı lekeleri küf şeklinde, ellerinde, pantolonlarında görebilirler. Tabii ki burada artık gecikmiş bir dönem olur" diye konuştu.

Pas hastalığının başlangıcı için gerekli olan koşulların 10 ile 20-22 santigrat derece arasında değiştiğini anlatan Endes, Yozgat'taki iklim koşullarının bu hastalık için uygun olduğunu ifade etti. Endes, bu sebeple bitkilerin kontrol edilmesini ve pas belirtileri görülür görülmez ilaçlama yapılmasını önerdi.

Kaynak: ANKA