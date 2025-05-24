Yozgat'ta 1 Tonluk 'Pamuk Kız' Kurbanlık İçin Alıcı Bekliyor

Yozgat'ta 1 Tonluk 'Pamuk Kız' Kurbanlık İçin Alıcı Bekliyor
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Yozgat'ta besiciliği yapan Hasan Can Durak, 320 bin liraya satışa sunduğu 'Pamuk Kız' adı verilen 1 tonluk dişi kurbanlık düve ile dikkat çekiyor. Türkiye'de nadir bulunan bu hayvanın özellikleri ve satış süreci hakkında bilgi verildi.

'Pamuk kız', rekor kırmaya hazır: 1 tonluk dev düve alıcısını bekliyor

YOZGAT - Kurban Bayramı yaklaşırken Yozgat'ta görücüye çıkan 1 tonluk dişi kurbanlık satışa çıkarıldı. Sarıhacılı Mahallesi'nde babasıyla birlikte besicilik yapan Hasan Can Durak'ın, 'Pamuk Kız' ismini verdiği şarole cinsi düve tam 320 bin liraya alıcısını bekliyor.

İki yıldır özel olarak bakılan ve henüz doğum yapmamış ham düvenin 1 tonun üzerinde olduğunu belirten Durak, bu ölçüde bir dişi hayvanın Türkiye'de nadir bulunduğunu söyledi.

Pamuk Kız'ın beş aylıkken alındığını söyleyen Hasan Can Durak, "Adı Pamuk, pamuk kızımız diye sesleniyoruz. Pamuk kızımız bir tonun üzerinde. Erkek hayvanlar 1 ton, 1 buçuk ton gelebilir. Ama dişi hayvanlarda 1 tonun üzerinde gelmiyor. 1 tonun üzerinde çok nadir çıkıyor bu nadir hayvanlardan bir tanesi de budur" ifadelerini kullandı.

Pamuk Kız'ın günlük beslenme programını da paylaşan Durak, "Her gün 10 kilo arpa, mısır flakesi gibi kuru yemlerin yanında 2 kilo da saman tüketiyor. Çok hızlı büyür. Türkiye'nin iklimine güzel ayak uydurur, sıcağa ve soğuğa çok dayanıklı, çok hızlı kilo alır, canlı ağırlık olarak günlük 2 kg alır. Sütçül olmadığı için kurbanlığa tercih ettik" dedi.

Kurbanlık hayvan seçerken dikkat edilmesi gerekenleri de aktaran Durak, "Kurbanın özelliğinde birinci faktör 2 yaşını doldurmuş olmasıdır. 2 yaşını doldurmasını nasıl bilirsiniz; dişlerinde kazmaları yani dişlerini atar, iki tane büyük kazma çıkartır. Kulaklarında bir kesiklik, eksiklik olmamalı, hayvanın herhangi bir uzvunda sakatlık eksiklik olmamalı" diye konuştu.

Durak, 320 bin liradan satışa sundukları kurbanlığı Sarıhacılı Mahallesi'ndeki evlerinde alıcısıyla buluşturmak istediklerini, burada satılamazsa kurban pazarına götüreceklerini belirterek "Pazarlık sünnettir, ikramımız var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDOĞAN BUDAK - Yerel
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