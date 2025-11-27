Haberler

Yıldız Holding 2025 Finansal Hedeflerini Yatırımcılarla Paylaştı

Yıldız Holding 2025 Finansal Hedeflerini Yatırımcılarla Paylaştı
Yıldız Holding, yedinci Analist ve Yatırımcı Toplantısı'nda 2025 yılına ait dokuz aylık finansal sonuçlarını ve sürdürülebilirlik stratejilerini paylaştı. Toplantıda şirket yöneticileri, büyüme hedefleri ve güçlü performansları hakkında bilgi verdi.

Yıldız Holding, bu yıl yedincisini gerçekleştirdiği Analist ve Yatırımcı Toplantısı'nda, Holding ve halka açık şirketlerinin 2025 yılına ait dokuz aylık finansal sonuçlarını, büyüme stratejilerini ve sürdürülebilirlik çalışmalarını yatırımcı ve analistlerle paylaştı.

Sürdürülebilir başarı stratejisinin temelinde odaklı ve yalın yönetim anlayışının yer aldığı Yıldız Holding ve halka açık şirketleri; Ülker Bisküvi, Besler, ŞOK Marketler, Bizim Toptan, Gözde Girişim ve Penta Teknoloji yöneticileri, analist ve yatırımcılarla bir araya geldi. Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantının moderasyonunu Yıldız Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Münir Emre Ertürk üstlendi. Toplantıda Ülker Bisküvi CFO'su Fulya Banu Sürücü, Besler CFO'su Ufuk Kasar, ŞOK Marketler CFO'su Ziya Kayacan, Bizim Toptan CFO'su Emir Yılmazoğlu, Gözde Girişim CEO'su Levent Sipahi ve Penta Teknoloji CFO'su Eren Mantaş, 2025 yılının 9 aylık finansal performansını sunumlarla aktardı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Fahrettin Günalp Ertik: "Holding şirketlerimizin güçlü performansı sürdürülebilir başarımızı destekliyor"

Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik, bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen toplantının finansal paydaşlarla uzun vadeli ve şeffaf bir iletişim açısından taşıdığı önemi vurgulayarak şunları söyledi: "Yıldız Holding'in halka açık şirketlerinin performansını analist ve yatırımcılarla paylaşmayı, yasal zorunluluktan öte paydaşlarımızla kurduğumuz güvene dayalı yönetim kültürümüzün bir parçası olarak görüyoruz. Gıda ve Perakende başta olmak üzere önemli sektörlerde faaliyet gösteren bir Holding olarak, finansal performansımızda reel büyüme hedefinin yanı sıra inovasyon ve verimliliğe katkı sağlayan sürdürülebilir başarı hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Odaklanma stratejimizin de katkısıyla finansal istikrarımızı koruyor; üretimden ihracata, yatırımdan istihdama kadar geniş bir alanda değer üretiyor ve sürdürülebilir büyümemizi ülke ekonomisine katkılarımızla pekiştiriyoruz. Her biri sektörünün öncüsü olan şirketlerimizin güçlü performansları, büyüme odaklı iş modelimizin başarısını ve Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı açıkça ortaya koyuyor. Yıldız Holding'in 2025 yılı 9 aylık konsolide finansal sonuçları da bunu destekliyor; satışlarımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 469 milyar TL'ye yükselirken; ihracatımız yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 22 milyar TL olarak gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde de finansal disiplinimiz ve şeffaf yönetişim anlayışımızla, faaliyet gösterdiğimiz her alanda paydaşlarımız ve ülkemiz için katkı sunmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

