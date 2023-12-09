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Yıldırım Filistin için tek yürek

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Yıldırım ilçesindeki 27 okuldan yaklaşık 120 iyilik elçisi gencin organize ettiği programlar, 100 bin lira yardım Filistin için toplandı.

Yıldırım ilçesindeki 27 okuldan yaklaşık 120 iyilik elçisi gencin organize ettiği programlar, 100 bin lira yardım Filistin için toplandı.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde Filistin'e destek programında, Yıldırım Belediyesi, Değirmen Gençlik İyilik Ekibi Gönüllüleri, geliri Filistin'e gönderilecek hayır panayırı düzenledi. Yıldırım Belediyesi'nin ev sahipliğinde Tiyatro Ankebut tarafından sahneye konulan, Tiyatro Sanatçısı Nurdan Albamya İnce'nin yazıp oynadığı "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" adlı tiyatro oyunu vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni topladı. Oyundan etkilenen davetliler gözyaşlarını tutamadı. İşgalci İsrail güçleri tarafından evinden zorla çıkarılmaya çalışılan, bu uğurda büyük bir mücadele veren Filistinli Meryem Ebu Najma'nın gerçek hayat hikayesini konu alan 70 dakikalık tek kişilik tiyatro oyunu baştan sona büyük bir ilgiyle izlendi.

Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Taner Taştekin, oyun sonunda sahneye çıkarak Nurdan Albamya İnce'ye çiçek takdim ederek performansından dolayı sanatçıyı tebrik etti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. 75 yıldır İsrail'in zulmü karşısında sadece ve sadece yüreklerindeki imanın gücüyle haklı mücadelesi ile bizlere örneklik gösteren, inançlarını ve vatanlarını savunurken şehit düşen kardeşlerimize rabbimden rahmet diliyor ve bu mücadelede yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum. İnsanlığın ve Müslümanların haysiyetini koruma görevini üstlenen onurlu Filistin halkına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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