Yetişkin Bezi Satışlarında Artış: Esnaf Fiyat Farklarını Gündeme Getirdi

Güncelleme:
Eskişehir'de esnaf Cengiz Kurutepe, yetişkin bezi satışlarının arttığını belirterek, yaşlı nüfus ve sağlık sorunları nedeniyle talebin yükseldiğini ifade etti. Ayrıca, eczanelerdeki yüksek fiyatlara dikkat çekti.

Esnaf Cengiz Kurutepe, son dönemde yetişkin bezi satışlarının arttığını belirterek fiyat farkları ve vatandaşların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Eskişehir'de temizlik, kozmetik ve ambalaj ürünleri satan iş yeri sahibi Cengiz Kurutepe, yetişkin bezlerine olan ihtiyacın giderek arttığını belirtti. Günlük ortalama 10 paket satış yaptıklarını ifade eden Kurutepe, özellikle yaşlı nüfus ve sağlık sorunları nedeniyle ürünlere olan talebin yükseldiğini dile getirdi.

"Talep yalnızca yaşlı nüfustan değil, hastalıklardan da kaynaklanıyor"

Esnaf Cengiz Kurutepe, "Günde ortalama 10 paket yetişkin bezi satıyoruz. Talebin artmasının nedeni yalnızca yaşlı nüfus değil, aynı zamanda hastalıklar ve bakım gerektiren durumlar. İnsanlarımız hem yaşlı hem de sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Çoğu kişi anne ya da babasına bakıyor ve düzenli olarak bu ürünleri almak zorunda kalıyor. Gelen müşterilerden sık sık 'Emekli maaşım gelsin de öyle alayım' sözlerini duyuyoruz. İnsanlar zorlanıyor, ama ihtiyaç temel bir ihtiyaç olduğu için almak zorundalar" dedi.

"Fiyat farkı vatandaşın işini zorlaştırıyor"

Kurutepe, fiyat farkına da dikkat çekerek, "Eczanelerde yetişkin bezleri genelde 700 liradan başlıyor. Vatandaşlar bu fiyatlardan şikayet ediyor, çünkü gelirleriyle karşılamakta zorlanıyorlar. Bizde ise farklı çeşitleri 460-480 lira arasında bulunabiliyor. Bu farkın sebebi medikal sisteme bağlı olarak eczanelerin daha yüksek fiyat uygulaması. Bu durum vatandaşların işini daha da güçleştiriyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
