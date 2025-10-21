Yeşim Akpınar'dan AKİB'e Ziyaret ve Destek Mesajı

Avrupalı Kayserililer Birliği (AKB) Genel Başkanı Yeşim Akpınar, Kayseri'de Avrupa Kayseri İşverenler Birliği (AKİB) öncülüğünde faaliyet gösteren Avrupalı Türklere Hizmet Ofisi Saat Kulesi'ni ziyaret etti. Ofis çalışanlarıyla bir araya gelen Akpınar, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak istişarelerde bulundu.

Başkan Akpınar, Avrupalı Türklere sağlanan katkılar nedeniyle AKİB'e teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu güzel hizmetleri ve hemşehrilerimize sağladıkları destek için AKİB'e gönülden teşekkür ediyorum. Avrupa'daki Kayserililer olarak birlik ve dayanışmamızı güçlendiren bu tür çalışmalar bizim için büyük anlam taşıyor."

Yeşim Akpınar ayrıca, Avrupa Kayserili İşverenler Birliği'nin ilk ve tek onursal başkanı olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. Ziyaretin sonunda iki kurum, Avrupa'daki Kayserililere yönelik ortak projelerin artırılması konusunda fikir birliğine vardı. Akpınar, AKİB çalışmalarında başarılar diledi. - KAYSERİ