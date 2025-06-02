Yeşilay'ın 12. Bisiklet Turu Kars'ta Başladı

Yeşilay'ın 12. Bisiklet Turu Kars'ta Başladı
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Yeşilay'ın düzenlediği 12. geleneksel bisiklet turu, 81 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Etkinlik, Kars'ta Tarihi Kars Kalesi'nin bulunduğu Bedesten Bölgesi'nde başladı ve gençlerin bisiklet farkındalığını arttırmayı amaçlıyor.

Yeşilay'ın bu yıl 12'incisini düzenlediği Yeşilay Bisiklet Turu 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Bisikletliler Derneği iş birliği ile düzenlenen etkinlikte bisikletliler gezilerine Tarihi Kars Kalesi'nin olduğu Bedesten Bölgesi'nde pedal çevirerek başladı. Gençlik Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü'nün de katılımcılarla birlikte pedal çevirdiği etkinlik yoğun ilgi gördü.

"Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla Bedesten bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kars Yeşilay Şube Başkanı Gamze İlgar,"Bugün Bedesten Bölgesi'nde başlayıp tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan 12.geleneksel bisiklet turumuzu gerçekleştirdik. Turumuzun son ayağında Devlet Konservatuarı'ndayız.Burada da bir etkinlik gerçekleştirdik.Çekilişle beraber gençlerimize hediyeler dağıttık. Amacımız şehrimizde bisiklet farkındalığını arttırarak sportif faaliyetlere katkı sağlamak" diye konuştu.

Daha sonra Bedesten Bölgesi'nden başlayan bisiklet turu Devlet Konservatuarı Fakültesi Kampüsü'nde son buldu. Bisiklet turu etkinliğine katılan 10 katılımcıya çekilişle kask ve gözlük hediye edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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