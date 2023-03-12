Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Üsküdar Belediyesi'yle Oynadığı Maçtan Galip Ayrıldı
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, Lig’in 15’inci haftasında kendi evinde karşılaştığı Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü’nü 29-28 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, Lig'in 15'inci haftasında kendi evinde karşılaştığı Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'nü 29-28 yendi.
Yenimahalle ekibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maça; Gülcan, Merve, Hatice, Betül, Funda, Halise ve kalede Selen yedilisi ile çıktı. Maç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşların anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Gökhan Adıgüzel ve İldeniz Kaygusuz ikilisinin yönettiği karşılaşmayı, Yenimahalle 29-28 skorla kazandı.
Kaynak: ANKA / Yerel