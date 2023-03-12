Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Üsküdar Belediyesi'yle Oynadığı Maçtan Galip Ayrıldı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, Lig’in 15’inci haftasında kendi evinde karşılaştığı Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü’nü 29-28 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, Lig'in 15'inci haftasında kendi evinde karşılaştığı Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'nü 29-28 yendi.

Yenimahalle ekibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maça; Gülcan, Merve, Hatice, Betül, Funda, Halise ve kalede Selen yedilisi ile çıktı. Maç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşların anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Gökhan Adıgüzel ve İldeniz Kaygusuz ikilisinin yönettiği karşılaşmayı, Yenimahalle 29-28 skorla kazandı.