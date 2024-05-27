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Yeni Türkiye Partisi Tasarruf Paketi Önerisini Açıkladı

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Yeni Türkiye Partisi (YTP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, partisinin tasarruf paket önerisini açıkladı. Kamuda yapılan ekonomik tedbirlerin ardından Yılmaz, tasarrufun önemine vurgu yaparak çeşitli önerilerde bulundu.

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, partisinin tasarruf paket önerisini açıkladı.

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, kamuda yapılan bir dizi ekonomik tedbirin ardından partisinin tasarruf paket önerisini açıkladı. Açıklamasında gerçek bir tasarruf olmazsa fiyatların daha da yükselebileceğini söyleyen Yılmaz, "Ülkede tasarruf bir yana köklü bir ekonomik devrim gerekmektedir. Parti olarak öneri ve teklifimizi sunuyoruz. Kamu personel, bakanlık, milletvekili sayısı üçte bir oranında azaltılmalı. Emeklileri mutlaka ertelenmeli ve ileri tarihlerde kademeli olarak emekli sayısına eklenmeli. Yap işlet devret projeleri masaya oturup uzlaşma ile bütçeden indirilmeli. Siyasi partilere yardımlar iptal edilmeli. Devlet yeni KİT kurmalı. İstihdam için yabancı şirketlere ortak olmalı. Mutlaka denk bütçe yapılarak bu bütçeye sadakat gösterilmeli. Türkiye bütün bu tedbirlerle beraber kur düzenlemesi yapmalı. Kur korumalı hesaplar da uzlaşma sağlanmalı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Reyiz Yılmaz Türkiye Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

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