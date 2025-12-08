Arpaçay Kaymakamlığı'ndan yeni evlenenlere beyaz eşya desteği

Arpaçay Kaymakamlığı'nca yeni evli çiftlere beyaz eşya desteği yapıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nca, 2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen "Huzurlu Aile Huzurlu Toplum" Projesi ile Polat köyünde ihtiyaç sahibi yeni evli 1 aileye beyaz eşya desteği sağlandı.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü ile köy muhtarının da hazır bulunduğu ziyarette, Polat köyünde ihtiyaç sahibi yeni evli çiftler hanelerinde ziyaret edilerek beyaz eşyaları teslim edildi.

Ayrıca Kaymakam Akköz, ailenin kullanması için mutfak gereçleri hediye ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu ve yeni evli çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

İhtiyaç sahibi yeni evli çiftlere beyaz eşyalarının teslimi sırasında, taleplerinin karşılanmasından ve Devletin yanlarında olmalarından dolayı mutlu olduklarını belirtiler.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz ise 2025 Aile Yılı faaliyetleri çerçevesinde "Huzurlu Aile Huzurlu Toplum" projesinin aile kurumunun güçlendirilmesi ve evlilik sürecindeki ihtiyaç sahibi yeni evli çiftlerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirildiğini ifade etti. - KARS