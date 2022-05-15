Yelken yarışlarının kış trofesi bugün sona erdi - Haberler

- Yelken yarışlarının kış trofesi bugün sona erdi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 13.sü düzenlen Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü kış trofesi bugün yapılan son yarış ile final yaptı.

Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından organize edilen ve 6 ayaktan oluşan, bu yıl 22 Ocak'ta başlayan Uluslarası Yelken kış trofesi bugün sona erdi. Rüzgarın şiddetinin zaman zaman 40 kilometre hıza ulaştığı, 28 yelkenli tekne ve 300 yarışmacının katıldığı yarışlarda galipler bu akşam ödüllerini alacak.

Yelken sporcusu Galip Semeranski 7 kişilik ekibi ile trofenin tüm ayaklarında yarıştığını belirterek" Dün hava yarış için çok güzeldi, bu gün rüzgar biraz zayıf kaldı ancak taktiklerimiz ile dereceye girdik diye düşünüyorum " dedi.

10 kişilik ekibi ile trofeye katılan Cem Hakko " Çok güzel bir organizasyon, rüzgarımız çok güzeldi, ekibimiz gayet başarılıydı bugünü birinci olarak bitirdik dün ikinciydik. 6 ayağın toplamını bu akşam göreceğiz " diyerek hem yarışların hem de hafta sonlarının çok keyifli geçtiğini belirtti.

Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü Komodoru ve Yelken yarışçısı Zafer Öznur " 6. Ayağa yarışçı olarak katılamadım fotoğrafçılar ile birlikte bottaydık, dün iki yarış bugünde bir yarış yapılarak Kış trofemizi başarı ile tamamladık. 28 tekne ile yarıştık, hakem heyetimiz yarışları ve puanları değerlendirip sonuçları açıklayacak. Şampiyonlarımız kupalarını akşam yapacağımız ödül törenimiz de takdim edeceğiz " şeklinde konuştu.

IRC1,IRC2,IRC3VE IRC4 gruplarından oluşan teknelerin rüzgarın hızına göre balonlarını açması, yarış komitesi tarafından kurulan parkurları hatasız tamamlamaları ve yarışı centilmence önde bitirmeleri ile derecelendirilen yarışmacıların ödülleri bu akşam düzenlenecek tören ile takdim edilecek.