Başkan Özçelik güven tazeledi

Karabük Elektrikçiler ve Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçiminde mevcut başkan Yasin Özçelik yeniden başkanlığa seçildi.

Odanın genel kurulunda yapılan seçimlerde toplam 181 üye oy kullandı. Mevcut başkan Yasin Özçelik 116 oy alarak güven tazelerken, rakibi Bülent Yalav ise 65 oyda kaldı.

Seçimlerin ardından açıklamada bulunan Başkan Özçelik, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek, "Şahsıma ve yönetimimize duyulan güven için tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Odamız ve esnafımız için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - KARABÜK