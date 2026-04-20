Terziliğe başladığı dükkanda emekli oldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 1976 yılında terzilik mesleğine başlayarak kendi iş yerini açan Kasım Altıntaş, meslek hayatı boyunca takım elbisesini hiç çıkarmadığını söyledi. Altıntaş; aynı iş yerinde çalışarak emekli olmanın gururunu yaşıyor.

Genç yaşlarda terziliğe başlayan ve 1976 yılında Kırşehir'de kendi dükkanını açan Altıntaş, yarım asrı aşan meslek hayatını aynı iş yerinde tamamladı. Mesleğine olan bağlılığını ilk günkü gibi sürdürdüğünü ifade eden Altıntaş, esnaflık geleneğini yaşatmaya devam ettiriyor. Takım elbisesini hiçbir zaman çıkarmadığını vurgulayan Altıntaş, "1976 yılından bu yana takım elbisemi hiç çıkarmadım. Bu durum, hem kendime hem de müşterilerime duyduğum saygıdan kaynaklanıyor. Kırşehir'de açtığım dükkanda çalıştım ve ilk işe başladığım yerde emekli oldum" dedi.

Yıllar içinde değişen moda anlayışına rağmen mesleğini severek sürdürdüğünü aktaran Altıntaş, gençlere de işlerini severek yapmaları tavsiyesinde bulundu. - KIRŞEHİR

