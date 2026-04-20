Terziliğe başladığı dükkanda emekli oldu

Kırşehir'de 1976 yılında terzilik mesleğine başlayan Kasım Altıntaş, yarım asırlık meslek hayatını aynı dükkanda sürdürerek emekli olmanın gururunu yaşıyor. Takım elbisesini hiç çıkarmayan Altıntaş, mesleğine olan bağlılığı ve gençlere iş sevgisi konusundaki tavsiyeleriyle dikkat çekiyor.

Genç yaşlarda terziliğe başlayan ve 1976 yılında Kırşehir'de kendi dükkanını açan Altıntaş, yarım asrı aşan meslek hayatını aynı iş yerinde tamamladı. Mesleğine olan bağlılığını ilk günkü gibi sürdürdüğünü ifade eden Altıntaş, esnaflık geleneğini yaşatmaya devam ettiriyor. Takım elbisesini hiçbir zaman çıkarmadığını vurgulayan Altıntaş, "1976 yılından bu yana takım elbisemi hiç çıkarmadım. Bu durum, hem kendime hem de müşterilerime duyduğum saygıdan kaynaklanıyor. Kırşehir'de açtığım dükkanda çalıştım ve ilk işe başladığım yerde emekli oldum" dedi.

Yıllar içinde değişen moda anlayışına rağmen mesleğini severek sürdürdüğünü aktaran Altıntaş, gençlere de işlerini severek yapmaları tavsiyesinde bulundu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
