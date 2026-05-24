Osmaniye merkezli 'Yapay Zeka 2' operasyonunda 11 tutuklama

OSMANİYE merkezli 9 ilde polis ekiplerinin düzenlediği 'Yapay Zeka 2' operasyonunda, sanal medya üzerinden yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ile Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, devlet büyüklerinin ses ve görüntülerini yapay zeka teknolojisi kullanarak sanal medya platformlarında sahte yatırım reklamları verdikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Osmaniye merkezli Adana, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Antalya, Afyonkarahisar, Yalova ve Tekirdağ'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Yetkililer, vatandaşları sanal medya üzerinden yapılan sahte yatırım reklamlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı